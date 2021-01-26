В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и Беларуси

Анастасия Иванова

Украина намерена отрезаться от энергосистем России и Беларуси. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24 в понедельник, 25 января.В частности, власти уже в 2023 году планируют присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС."Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - сказал Кулеба.Напомним, что Кабмин решил полностью контролировать энергетику. Правительство взяло в прямое управление Энергоатом, Укргидроэнерго, ГЭС, а также три ТЭЦ. Ряд других объектов будет контролировать Минэнерго.