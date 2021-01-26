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В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест

В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест

В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту разработана проектная документация. Заключен договор на проведение экспертизы.  Здание построят на улице Школьной», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект возведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Плановый ввод детского сада в эксплуатацию намечен на 2023 год.

# Общество
По материалам: edu.ru

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