В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест

Влада Некрасова

В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту разработана проектная документация. Заключен договор на проведение экспертизы. Здание построят на улице Школьной», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект возведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Плановый ввод детского сада в эксплуатацию намечен на 2023 год.