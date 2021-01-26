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В Санкт-Петербурге пройдет Звездный лыжный поход школьников

В Санкт-Петербурге пройдет Звездный лыжный поход школьников

27 января состоится традиционный Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады Ленинграда, ребята выйдут на городские и лесные маршруты уже в 28-й раз. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

«В связи с текущей эпидемической обстановкой в 2021 году поход будет проводиться с соблюдением особых требований безопасности. Он будет разделен на два этапа: районный, в рамках которого школьники пройдут лыжные маршруты в районах проживания, и городской», – уточняется в информационном релизе.

В случае недостаточности снежного покрова на местности в день проведения соревнований участникам могут быть предложены пешеходные маршруты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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