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В Северной Осетии создадут более 1500 школьных мест

В Северной Осетии создадут более 1500 школьных мест

В Республике Северная Осетия – Алания в этом году будут созданы более 1500 школьных мест в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Появление нового образовательного объекта в Пригородном районе республики позволит ликвидировать двухсменный режим обучения в школе № 3 села Чермен, где при проектной вместимости 550 человек обучается почти в два раза больше детей. В двух школах села Кизляр более 250 детей учатся во вторую смену, и благодаря строительству новой школы эта проблема в селе будет решена», – прокомментировала глава Минобрнауки региона Людмила Башарина.

Большое внимание в регионе уделяется дополнительному образованию детей: на базе сельских школ будут созданы 22 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а на базе школы № 27 города Владикавказа откроется «Кванториум» Минпросвещения России.

«Следует выстроить работу образовательного процесса таким образом, чтобы уже в школах дети могли раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном обществе. На развитие таких способностей и талантов ориентирована большая часть проектов, и эту положительную практику нужно продолжить», – подчеркнул глава региона Вячеслав Битаров.

Для обучающихся общеобразовательной школы-интерната «Надежда» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Дур-Дур будет обновлена материально-техническая база. На эти цели будет направлено 7,3 миллиона рублей.

В регионе будет отремонтировано семь спортивных залов в сельских школах, в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» современная компьютерная техника будет приобретена для 63 образовательных организаций республики, в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже и Эльхотовском многопрофильном колледже будут открыты также 16 современных мастерских с новейшим оборудованием.

«География участия организаций в реализации национального проекта «Образование» должна расширяться. Наша задача – улучшить качество образования в Северной Осетии, а это значит, что необходимо обновить для школьников материально-техническую базу и работать над созданием центров дополнительного образования на базе опорных школ», – заявил Вячеслав Битаров.

Кроме того, в 2021 году в Северной Осетии появится Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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