В Сочи стартовал фестиваль научно-популярный фестиваль "Открытый кампус Сириуса"

Вадим Карасев

Открытый научно-популярный фестиваль "Открытый кампус Сириуса" стартовал 25 января в научно-технологическом университете "Сириус".

"Сегодняшнее мероприятие — это по сути приглашение всех заинтересованных жителей и гостей федеральной территории "Сириус" почувствовать, что такое университет, почувствовать себя студентами", – сообщил журналистам ректор университета Роман Иванов.

Лекционная программа фестиваля науки будет построена вокруг той научной работы, которую проводят ученые "Сириуса". Эксперты расскажут о том, как лекарства будущего помогут бороться с онкологическими заболеваниями, для чего нужны аддитивные технологии, как классическая музыка воздействует на мозг человека.

Помимо научно-популярных лекций, участники фестиваля побывают на экскурсиях Парка науки и искусства "Сириус": посетят планетарий и космическую лабораторию, полигоны и презентационную площадку технологий умного города.

Стать участником фестиваля может любой желающий — достаточно пройти регистрацию и получить бесплатный билет. Жители других городов могут присоединиться к фестивалю онлайн на YouTube-канале образовательного центра.