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В Турции второй год фиксируется тотальное банкротство малого бизнеса

В Турции второй год фиксируется тотальное банкротство малого бизнеса

99 588 малых предприятий были закрыты в Турецкой Республике в прошлом году, следует из «Реестра торговцев и ремесленников Турции». В 2019 году количество прекративших деятельность предприятий малого бизнеса составило в стране 114 тысяч, сообщает сегодня, 26 января, турецкое информагентство Bianet.

Местная оппозиция уже успела назвать последние статистические данные об экономической активности в Турции провальными для действующего правительства во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом (после перехода от парламентской к президентской системе правления пост премьер-министра в Турции был упразднён. — Ред.).

«Мы советуем президенту Эрдогану не только послушать своих друзей, но также выйти из своего дворца и выслушать проблемы торговцев, как они страдают от арендной платы, счетов и налогов», — заявил депутат от Республиканской народной партии Вели Агбаба.

Пятью городами с наибольшим количеством закрытых предприятий из сферы малого бизнеса стали Стамбул (9 587), Измир (6 537), Анкара (5 586), Анталия (4735) и Бурса (3993), отметил оппозиционный парламентарий, сославшись на данные вышеуказанного реестра.

Как сообщало ИА Newstes, Турция проведёт структурные реформы, чтобы разорвать «треугольник зла» в виде процентных ставок, инфляции и обменных курсов, заявил 26 декабря президент Эрдоган, добавив, что Анкара полна решимости сформировать экономическую систему, основанную на производстве и занятости. Центральный банк Турции в ноябре повысил учётную ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 17%, стремясь снизить уровень инфляции, выражающейся в двузначных числах, и укрепить доверие к себе при новом главе финансового регулятора Наджи Агбале.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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