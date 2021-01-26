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В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»

В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»

1 февраля на базе детского онкогематологического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» откроется 41-я региональная инновационная площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В этот день к занятиям приступят 30 ребят, находящихся на длительном лечении.

Учителя, тьюторы и педагоги прошли специальное обучение, учебные классы обеспечены всем необходимым для проведения занятий.

Минпросвещения России проводит целенаправленную работу по обеспечению образовательного процесса в нынешней эпидемиологической ситуации, уделяя особое внимание мероприятиям и проектам, направленным на помощь учителям, детям и родителям.

Открытие региональной инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» пройдёт в преддверии Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля).

Школой – оператором данной работы в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере стала школа № 33 города Волгограда.

Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» был запущен в 2014 году, он нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому.

Флагманские площадки проекта «УчимЗнаем» находятся в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице в Москве. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 41 субъектах РФ.

Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах или на дому, с которыми работают более 5 тысяч специально подготовленных госпитальных педагогов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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