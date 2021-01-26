Вашингтон: «Аль-Каида» набирает силу под прикрытием «Талибана»

Анастасия Иванова

Министерство финансов США выпустило меморандум, в котором говорится, что «Аль-Каида» набирает силу в Афганистане под защитой «Талибана» (обе террористические группировки запрещены в РФ). Несмотря на прошлогоднее соглашение между США и талибами, две группировки исламистов только усилили интеграцию.

«По состоянию на 2020 год „Аль-Каида“ набирает силу в Афганистане, продолжая при этом действовать вместе с талибами и под их защитой. „Аль-Каида“ по-прежнему зависит от пожертвований единомышленников и от людей, которые считают, что их деньги идут на поддержку гуманитарных или благотворительных целей», — говорится в отчете.

При этом «Аль-Каида» сотрудничает с талибами через свою сеть наставников и советников, предоставляя, кроме информации и рекомендаций, финансовые средства.

«Высокопоставленные деятели Сети Хаккани (подразделение „Талибана“) обсудили создание нового объединенного подразделения вооруженных боевиков в сотрудничестве с „Аль-Каидой“ и при ее финансировании», — говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что элементы «Аль-Каиды», в том числе ее дочерняя структура на Индийском субконтиненте (AQIS), а также террористические группы, нацеленные на Пакистан, такие как «Техрик-и Талибан Пакистан» (TTP), продолжают использовать афгано-пакистанский пограничный регион как убежище.

«AQIS, вероятно, получает финансирование от высшего руководства „Аль-Каиды“», — говорится в отчете/

По состоянию на май 2020 года «Талибан» и «Аль-Каида» поддерживали прочные отношения и продолжали регулярные контакты. В отчете Минфина США о состоянии финансов организации ИГИЛ-Хорасан (афганская часть террористической группировки «Исламское государство», ИГ, запрещена в РФ) говорится:

«ИГИЛ-Х в основном собирает средства за счет местных пожертвований, налогов, вымогательства и некоторой финансовой поддержки со стороны ядра ИГИЛ. В 2019 году афганские талибы и афганские правительственные силы захватили опорный пункт организации ИГИЛ-Х на юге Нангархара, что уменьшило сумму собираемых средств. В начале 2020 года ядро ​​ИГИЛ, возможно, предоставляло некоторые средства ИГИЛ-Х».

Согласно информации Минфина, ИГИЛ-Х сохраняет финансовые резервы и для их получения использует хавалы (неформальный перевод денежных средств на основе взаимозачёта между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии), особенно в Кабуле и Джелалабаде.