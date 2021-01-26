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Ведущими юбилейного сезона "Орла и решки" станут скандальный комик и популярный певец

Ведущими юбилейного сезона "Орла и решки" станут скандальный комик и популярный певец

Названы имена новых ведущих знаменитого трэвел-шоу "Орел и решка". На этот раз в путешествие отправятся двое известных мужчин.

"В этом году шоу "Орел и решка" исполняется 10 лет. Ведущими юбилейного сезона станут шоумен Александр Гудков и певец и музыкант Иван Дорн", - заявили ТАСС в пресс-службе телеканала "Пятница!".

Новый сезон популярного трэвел-шоу стартует 15 февраля. Скандальный комик и "серый кардинал" передачи "Вечерний Ургант" Александр Гудков сравнил себя и Ивана Дорна с недавно объявившими о расставании Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном.

Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились, тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!

Свое участие в "Орле и решке" прокомментировал также популярный украинский певец Иван Дорн.

"На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и Решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", - цитирует певца Starhit.

Как писал ранее NEWSTES, звезда "Орла и решки" Антон Птушкин возвращается на "Пятницу!" со своим тревел-шоу.

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По материалам: uposters.ru

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