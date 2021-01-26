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Верховная Рада приняла закон "О всеукраинском референдуме"

Верховная Рада приняла закон "О всеукраинском референдуме"
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон "О всеукраинском референдуме" (№3612). Данное решение поддержали 255 народных депутатов.

Предметом могут быть вопросы:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

На референдум не могут выносить вопрос:

противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.

О назначении референдумов
Всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.

Он назначается постановлением парламента.

Вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".
Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции назначает президент. На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада согласно Основному закону.

Референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев. Вопросом этого референдума может быть и потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.

Текст законопроекта о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений, который предлагается вынести на такой референдум не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания о проведении такого референдума.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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