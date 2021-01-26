Верховная Рада приняла закон "О всеукраинском референдуме"

Алексей Вольцев

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон "О всеукраинском референдуме" (№3612). Данное решение поддержали 255 народных депутатов.Предметом могут быть вопросы:утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;общегосударственного значения;об изменении территории Украины;о прекращении действия закона или отдельных его положений.На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.На референдум не могут выносить вопрос:противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;по вопросам налогов, бюджета, амнистии;отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.О назначении референдумовВсеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.Он назначается постановлением парламента.Вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции назначает президент. На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада согласно Основному закону.Референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев. Вопросом этого референдума может быть и потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.Текст законопроекта о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений, который предлагается вынести на такой референдум не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания о проведении такого референдума.