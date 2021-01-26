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Виды газона для дачного участка


Газон выполняет не только декоративную функцию. Он сдерживает пыль, предотвращая болезни легких. Врачи утверждают, что не озелененные пространства (дворы, улицы) повышают риск развития онкологии в органах дыхательной системы.

Виды трав различаются по характеру роста и текстуре. Ищите самые устойчивые к местному климату семена, а не просто такие, которые гарантируют красивый газон: https://mirlandshafta.by/ustroystvo-gazona-pod-klyuch/ustrojstvo-posevnogo-gazona. Стоит учесть, что после высаживания травы, скорее всего, будет лень за ней как следует ухаживать. Поэтому нужно обратить внимание на неприхотливый вид растительности – распространяющийся.

Особенности роста трав

Продавец предложит два вида вариантов для самостоятельной посадки травы:

  • семена распространяющихся трав,
  • семена пучковых видов.

Распространяющиеся, или формирующие дерн травы имеют стебли - корневища, которые растут либо немного выше, либо ниже уровня плотной почвы, образуя новую растительность везде, где они укореняются. Популярным представителем этого вида газона является мятлик, который постепенно формирует густой, плотный зеленый «ковер». Дернообразующие травы могут быть посажены путем установки отдельных веточек, семян либо уже готового рулона.

Пучковые травы растут из кроны и образуют вертикальные, едва заметные глазу пучки. Они растут очень близко друг к другу, поэтому визуально газон выглядит ровным. Типичными представителями такой растительности является овсяница, устойчивая почти к любым погодным условиям трава.

Преимущества дернового рулона

Тот, кто не хочет ждать, когда вырастет трава, может купить рулонный газон: https://mirlandshafta.by/ustroystvo-gazona-pod-klyuch/ukladka-rulonnyh-gazonov. И через 1-2 дня наслаждаться мягким зеленым ковром. Его можно укладывать на неровный участок.

Работа по укладке готового дерна довольно специфичная. И поэтому ее могут выполнять только ландшафтные дизайнеры или любители ботаники. Если укладывать рулон самостоятельно, можно не учесть тонких нюансов, и дерн не «сцепиться» с основанием почвы.

Купив такую продукцию, хозяин, кроме быстрого озеленения пространства, получает еще один бонус: отсутствие сорняков, которым очень тяжело пробиваться сквозь новый, плотный дерн.

Принцип выращивания готового дерна

Землю, на которую нужно положить рулон, нужно предварительно выровнять и утрамбовать. Новый газон нужно часто поливать, каждые сутки. Дерн может быть сеточным или нет. В первом случае он продается на специальной основе, которая облегчает скатывание и раскатывание рулона с травой.

# Дизайн и стиль

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