Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека

Анастасия Иванова

Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составить свой доклад.

«Этот вопрос даже не обсуждается. Мы всегда говорили и повторяем, что Крым всегда отрыт для тех, кто с открытой душой хочет приехать посмотреть, как живут крымчане, как развивается регион и какие глобальные изменения происходят здесь», — сказал РИА Новости Фикс.

По его мнению, визит миссии Совета Европы позволит раз и навсегда положить конец всем инсинуациям о якобы имеющих нарушениях прав человека в Крыму.

«Мы бы показали комиссару Совета Европы по правам человека пустующий Северо-Крымский канал и рассказали, как его перекрыла Украина. Показали построенный энергомост из Краснодарского края и рассказали, как Украина в свое время взорвала опоры на своей территории и оставила полуостров без электричества. Мы показали бы новые детские сады, школы, дороги, Крымский мост. Пусть тогда в Совете Европы сделают выводы, кто действительно нарушает права человека», — сказал первый вице-спикер.

По его словам, миссия СЕ также смогла бы убедиться в межнациональном мире и согласии, которые царят на полуострове.

«Мы покажем Соборную мечеть, которая строится, новую современную республиканскую больницу и многое другое. Если комиссара Совета Европы по правам человека хочет приехать, пусть приезжает с открытой душой, объективно посмотрит, как живет и развивается Крым, какие здесь созданы комфортные условия для жизни», — сказал вице-спикер.