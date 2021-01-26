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Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека

Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека

Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составить свой доклад.

«Этот вопрос даже не обсуждается. Мы всегда говорили и повторяем, что Крым всегда отрыт для тех, кто с открытой душой хочет приехать посмотреть, как живут крымчане, как развивается регион и какие глобальные изменения происходят здесь», — сказал РИА Новости Фикс.

По его мнению, визит миссии Совета Европы позволит раз и навсегда положить конец всем инсинуациям о якобы имеющих нарушениях прав человека в Крыму.

«Мы бы показали комиссару Совета Европы по правам человека пустующий Северо-Крымский канал и рассказали, как его перекрыла Украина. Показали построенный энергомост из Краснодарского края и рассказали, как Украина в свое время взорвала опоры на своей территории и оставила полуостров без электричества. Мы показали бы новые детские сады, школы, дороги, Крымский мост. Пусть тогда в Совете Европы сделают выводы, кто действительно нарушает права человека», — сказал первый вице-спикер.

По его словам, миссия СЕ также смогла бы убедиться в межнациональном мире и согласии, которые царят на полуострове.

«Мы покажем Соборную мечеть, которая строится, новую современную республиканскую больницу и многое другое. Если комиссара Совета Европы по правам человека хочет приехать, пусть приезжает с открытой душой, объективно посмотрит, как живет и развивается Крым, какие здесь созданы комфортные условия для жизни», — сказал вице-спикер.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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