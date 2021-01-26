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Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну российских артистов

Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну российских артистов

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис пообещал внимательнее оценивать приезжающих в республику исполнителей из России. По его словам, правительству пригодился бы "четкий список лиц, которые нежелательны в Литве".

"Могла бы быть активнее и роль самого министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинга культурного пространства или, скажем, идентификации наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей", — передает слова министра "Интерфакс".

На прошлой неделе российского артиста Филиппа Киркорова внесли в список нежелательных в Литве лиц и запретили ему въезд в страну в течение 5 лет. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посчитал недопустимым многократное посещение певцом Крыма, где он "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Власти Литвы не первый раз вводят такие ограничения по отношению к иностранным деятелям искусства. В 2019 году в черном списке оказался Григорий Лепс, а до него туда были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия, которых посчитали апологетами "российского империализма".

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По материалам: uposters.ru

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