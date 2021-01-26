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Володин: коронавиросом переболел 171 депутат Госдумы

Володин: коронавиросом переболел 171 депутат Госдумы

Коронавирусной инфекцией переболел 171 депутат Госдумы, прививки сделали 46 парламентариев, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Переболел 171 депутат», — отметил спикер. Прививки, по его словам, сделали уже 46 народных избранников.

Ранее Вячеслав Володин сообщил журналистам, что коллективный иммунитет у депутатов Госдумы должен сформироваться в марте. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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