Володин: коронавиросом переболел 171 депутат Госдумы

Влада Некрасова

Коронавирусной инфекцией переболел 171 депутат Госдумы, прививки сделали 46 парламентариев, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Переболел 171 депутат», — отметил спикер. Прививки, по его словам, сделали уже 46 народных избранников.

Ранее Вячеслав Володин сообщил журналистам, что коллективный иммунитет у депутатов Госдумы должен сформироваться в марте.