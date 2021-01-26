ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье населения планеты

Алексей Вольцев

Пандемия серьезно ударила по психическому здоровью людей во всем мире. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Исследование ВОЗ о воздействии Covid-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился», — сказала она.

По словам Вуйнович, выход из пандемии невозможен без первостепенного внимания укреплению психического здоровья.

«Своевременное и качественное предоставление всего спектра комплексных и интегрированных услуг в области психического здоровья и психологической поддержки является важным компонентом для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая повышение грамотности и осведомленности в области психического здоровья как среди населения, так и медицинских работников, устранение стигматизации. А также профилактику, раннее выявление, лечение и реабилитацию, последующий уход с уважением прав и достоинства человека», — продолжила она.

По ее словам, очень перспективным представляется использование инновационных технологий, в том числе удаленных служб охраны психического здоровья, посредством обеспечения справедливого доступа к телемедицине и другим экономически эффективным технологиям.

«В целом, на протяжении многих лет в глобальном масштабе сфера охраны психического здоровья испытывала нехватку финансирования. И выделение адекватных средств необходимо для ее совершенствования и расширения доступа всех нуждающихся, особенно в свете готовности к возможным новым чрезвычайным ситуациям», — заключила Вуйнович.