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За сохранностью музейных ценностей будет следить Минкультуры

За сохранностью музейных ценностей будет следить Минкультуры

За Министерством культуры предлагается закрепить полномочия по контролю учёта, хранения и использования музейных предметов, содержащих драгоценные камни и металлы. Такой законопроект рассмотрят сенаторы на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 26 января.

Разработанный депутатами Комитета Госдумы по культуре законопроект принят в первом чтении 20 января.

В соответствии с законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, являются неотъемлемой частью культурного наследия народов России.

Юридические и физические лица, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить их учет, хранение и использование в порядке, установленном едиными правилами организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденными Приказом Министерства культуры России от 23 июля 2020. Особенности этого процесса регулируются «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней», которая была утверждена приказом Министерства культуры СССР от 15 декабря 1987 году и, в связи с реформой системы обязательных требований, с 1 января этого года отменяется.

Одновременно, в соответствии со статьей 11 Федерального законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», учёт музейных драгоценностей регулируется «Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утвержденными постановлением Правительства России № 731 от 28 сентября 2000 года.

Указанные правила распространяются на музеи, однако, прежде всего, ориентированы на организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность производственного характера и не отражают особенности учета, хранения и использования музейных предметов. Как отмечают законодатели, учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах в стоимостном выражении, или раздельный учет драгоценных металлов и камней, пригодных и не пригодных для изготовления ювелирных изделий, очевидно противоречат требованиям законодательства о Музейном фонде.

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В целях устранения правового пробела законопроект предлагает наделить Министерство культуры  полномочиями по утверждению правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и содержащих в своем составе драгоценные металлы и камни.

Указанные правила предлагается утверждать по согласованию с Министерством финансов, что будет способствовать обеспечению надлежащего учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций из драгоценных металлов и драгоценных камней.

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По материалам: pnp.ru

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