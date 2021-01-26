Законы Васту: путь к гармонии в вашем доме

Вадим Карасев

Многие слышали об учении фэн-шуй, но мало кто знает, что у него было учение-прародитель, которое называется Васту. Эксперты рассказали о главных законах, которые помогут привести энергию вашего дома к гармонии.

Ранее мы рассказывали о семи способах сделать энергетику дома чище и гармоничнее. Настало время расширить эти советы, чтобы вы смогли сделать родные стены самым лучшим местом на Земле. Законы Васту в этом плане будет незаменимыми.

Дом должен помочь вам исполнить ваше предназначение

Согласно законам Васту, не мы выбираем дом, а дом выбирает нас, но за его энергетику ответственны только мы. В родных стенах должно быть комфортно и приятно находиться. Только так можно будет достичь состояния потока, стать удачливее во всех сферах жизни. Дом, внутренне убранство и обстановка которого выполнены по законам Васту, улучшает состояние здоровья, повышает уровень жизненной энергии всех, кто там живет, в нем появляется любовь, достаток и чувство гармонии, усиливается духовная составляющая человека.

Держите все в чистоте

Это важнейший закон, который нарушать нельзя. Какой бы ни была расстановка комнат и мебели, если он находятся в негодном состоянии, жизнь людей и их удача будут стремительно ухудшаться. В первую очередь старайтесь не копить хлам в северо-восточной части дома. Делайте уборку по правилам фэн-шуй хотя бы раз в неделю, чтобы не позволять негативной энергии возобладать над позитивной.

Не загромождайте пространство у входа в дом

Входная дверь — это портал, через который в дом поступает около 80 % позитивной энергии. Наличие там мусора, огромного количества вещей или беспорядка приводит к тому, что людям становится тяжелее преодолевать препятствия на своем пути. Центральная часть дома должна тоже быть свободной, поскольку через нее потоки позитивной энергии идут в разные комнаты.

Кухня — святое место

На кухне нет места грязи, ругани, крикам и негативу. Там люди чаще всего принимают пищу, поэтому все плохое должно оставаться за дверью данного помещения. Не стоит находиться на кухне в грязной или уличной одежде и обуви, особенно если в этот момент готовится еда. Не приглашайте на кухню гостей, которым вы не рады.

Не ложитесь спать головой на север

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в древнем учении Васту всегда говорилось, что спать ногами на юг, а головой на север — к беде. Помимо проблем со сном из-за этого могут возникнуть также трудности в течение дня.

Отношение к дому формирует нашу жизнь

Квартира или дом могут быть старыми, но важно не то, что находится снаружи, а то, что преобладает внутри. Относитесь к внутреннему убранству, как к человеку, живому организму. Любите свой дом, и тогда вы обретете удачу и много позитивной энергии.

Вход в дом должен быть с востока

Этот совет полезен для тех, кто проектирует свой личный частный дом или ищет новую квартиру. Вход должен быть с восточной стороны, потому что эксперты отмечают, что именно оттуда поступает наибольшее количество созидательной энергетики Вселенной.