Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт

Лидия Мартынова

Литва, Латвия и Эстония не производят вооружение, а покупают его, вкладывая немалые средства в развитие военной промышленности других стран. Это не может не отразиться негативно на экономических перспективах прибалтийских государств, заявил корреспонденту ИА Newstes президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По мнению российского эксперта, руководство Литвы, Латвии и Эстонии проводит достаточно непродуманную политику, вкладывая деньги своих военных бюджетов в чужую промышленность.

«Занимаясь только лишь импортом вооружений, прибалты инвестируют средства в другие страны, не создавая при этом собственную военную промышленность. Немалые средства, которые они отрывают из своих бюджетов на закупку зарубежных систем, подпитывают в итоге исключительно поставщиков вооружения — США, Швецию, Германию, Францию. В свою очередь эти страны не только развивают собственный рынок вооружений, но и используют новые военные технологии в гражданской сфере, что опять-таки благотворно сказывается, в том числе и на их социальных показателях», — пояснил Николай Межевич.

Собеседник отметил, что даже одинаковые или близкие к ним военные расходы могут давать совершенно разный экономический эффект. В качестве примера он привёл Эстонию и Германию. У первой доля военных расходов в ВВП равна 2,25%, а у второй она менее 1,6%. Однако, по мнению политолога, эстонцы всё равно проигрывают, потому что в конечном счёте Берлин инвестирует средства по большей части в свою экономику, а Таллин в чужую.

На вопрос, помогает ли прибалтам закупать вооружение Евросоюз, Николай Межевич ответил отрицательно.

«Дело в том, что ЕС не является военным блоком и его дотации нельзя тратить на военные расходы, а можно, например, на здравоохранение, на строительство дорог или развитие туристического кластера. Какие-то платежи прибалты получают по линии НАТО, но и североатлантический союз предпочитает получать от стран участников, а не давать им. Тот же экс-президент США Дональд Трамп весь срок, буквально, криком кричал, что ему „надоело финансировать Европу“. Поэтому в целом, военные расходы Литве, Латвии и Эстонии приходится оплачивать из своих бюджетов, а они очень скудные и там действительно катастрофическая ситуация с тем же здравоохранением. Даже на Украине она лучше, потому, что там ещё остались остатки советской медицины, а в Прибалтике всё это уже успели убить», — подчеркнул президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Положение дел в трёх соседних с Россией странах эксперт сравнил с положением в Словакии, Ливии или Португалии, которые также, как и Литва, Латвия и Эстония не имеют собственного военно-промышленного комплекса и поэтому вынуждены спонсировать чужие.