Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт

Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт

Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт

Литва, Латвия и Эстония не производят вооружение, а покупают его, вкладывая немалые средства в развитие военной промышленности других стран. Это не может не отразиться негативно на экономических перспективах прибалтийских государств, заявил корреспонденту ИА Newstes президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По мнению российского эксперта, руководство Литвы, Латвии и Эстонии проводит достаточно непродуманную политику, вкладывая деньги своих военных бюджетов в чужую промышленность.

«Занимаясь только лишь импортом вооружений, прибалты инвестируют средства в другие страны, не создавая при этом собственную военную промышленность. Немалые средства, которые они отрывают из своих бюджетов на закупку зарубежных систем, подпитывают в итоге исключительно поставщиков вооружения — США, Швецию, Германию, Францию. В свою очередь эти страны не только развивают собственный рынок вооружений, но и используют новые военные технологии в гражданской сфере, что опять-таки благотворно сказывается, в том числе и на их социальных показателях», — пояснил Николай Межевич.

Собеседник отметил, что даже одинаковые или близкие к ним военные расходы могут давать совершенно разный экономический эффект. В качестве примера он привёл Эстонию и Германию. У первой доля военных расходов в ВВП равна 2,25%, а у второй она менее 1,6%. Однако, по мнению политолога, эстонцы всё равно проигрывают, потому что в конечном счёте Берлин инвестирует средства по большей части в свою экономику, а Таллин в чужую.

На вопрос, помогает ли прибалтам закупать вооружение Евросоюз, Николай Межевич ответил отрицательно.

«Дело в том, что ЕС не является военным блоком и его дотации нельзя тратить на военные расходы, а можно, например, на здравоохранение, на строительство дорог или развитие туристического кластера. Какие-то платежи прибалты получают по линии НАТО, но и североатлантический союз предпочитает получать от стран участников, а не давать им. Тот же экс-президент США Дональд Трамп весь срок, буквально, криком кричал, что ему „надоело финансировать Европу“. Поэтому в целом, военные расходы Литве, Латвии и Эстонии приходится оплачивать из своих бюджетов, а они очень скудные и там действительно катастрофическая ситуация с тем же здравоохранением. Даже на Украине она лучше, потому, что там ещё остались остатки советской медицины, а в Прибалтике всё это уже успели убить», — подчеркнул президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Положение дел в трёх соседних с Россией странах эксперт сравнил с положением в Словакии, Ливии или Португалии, которые также, как и Литва, Латвия и Эстония не имеют собственного военно-промышленного комплекса и поэтому вынуждены спонсировать чужие.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране зачетки из снега и льда и призвало ровесников к осознанному выбору профессии﻿﻿﻿
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и Беларуси
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и
Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека
Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека
Какой знак вас никогда не полюбит согласно гороскопу
Какой знак вас никогда не полюбит согласно гороскопу
Армения, Азербайджан и Россия обсудят восстановление транспортных связей
Армения, Азербайджан и Россия обсудят восстановление транспортных
Законы Васту: путь к гармонии в вашем доме
Законы Васту: путь к гармонии в вашем доме
Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический – врачам»
Студенты ОмГПУ приняли участие в волонтерском проекте «Педагогический
В Санкт-Петербурге пройдет Звездный лыжный поход школьников
В Санкт-Петербурге пройдет Звездный лыжный поход школьников
Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для амбициозных действий
Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для
Резолюция об импичменте Трампу передана в Сенат
Резолюция об импичменте Трампу передана в Сенат
Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну российских артистов
Власти Литвы будут внимательнее оценивать приезжающих в страну

Топ на сегодня

Певица Мария Максакова тайком прилетела в Москву из Киева через Стамбул
Певица Мария Максакова тайком прилетела в Москву из Киева через
В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
В СБУ оценили возможность российского вторжения в Украину
Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей. Однако мыши по-прежнему живут на склонах вулкана
Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей.
Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами
Посольство России в Кишиневе — США: Займитесь своими проблемами
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января
Чехия осудила российские власти за действия во время акции 23 января

Еще по теме

Асимметричный ответ Прибалтике: какие меры предпримет Москва в отношении Литвы, раскрыл эксперт
Прибалтика после разрыва с РФ: жители бегут, экономика в минусе
На грани полного краха после решения Москвы: Прибалтика стремительно теряет «главное»
«Лукойл» уйдет из Литвы и Латвии из-за антироссийских настроений