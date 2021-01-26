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Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для амбициозных действий

Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для амбициозных действий
Служба внешней разведки научилась сдерживать внешние угрозы, теперь надо переходить к более амбициозным действиям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя разведчиков с их профессиональным праздником, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы научились сдерживать и противостоять внешним угрозам. Настало время переходить к более амбициозным действиям и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства", – заявил он.

Зеленский считает, что одним из первых шагов на этом пути может стать формирование "альянса безопасности" из стран-партнеров. Он также подчеркнул, что "операции влияния – одна из ключевых форм работы разведки.
В пресс-службе ОП отмечают, что внешняя разведка появилась 24 января 1919 года в составе УНР. Зеленский считает, что сейчас нельзя повторить ошибки столетней давности и надо работать свыше своих возможностей.

Президент подчеркнул: СВР должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативные составляющие, аналитику и качество информации, а также – внедрять новые подходы и опыт ведущих мировых спецслужб.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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