Жириновский призвал россиян не ездить в "коварную" Турцию

Вадим Карасев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал согражданам отказаться от поездок в Турцию после нападения на российских туристов в Стамбуле.

"Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна", - цитирует политика РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 24 января. Сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на троих россиян — мужчину и двух женщин. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, туристы получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы, нападавшего задержали.

Как писал Ruposters, ранее Жириновский предложил радикальный способ снижения цен на продукты.