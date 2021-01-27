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26 января «Артек» посетили 200 педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена»

26 января «Артек» посетили 200 педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена»

В рамках Образовательной недели для педагогов-наставников пройдут мастер-классы от партнеров конкурса, мотивационные встречи с экспертами в сфере образования, дискуссии клуба «Большая перемена», форсайт-сессия, сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Одной из важных составляющих поездки в Республику Крым стало посещение «Артека». Педагоги из разных регионов России смогли прикоснуться к истории и познакомиться с традициями «Артека». Во время экскурсии гости посетили детский лагерь «Морской», детский лагерь «Лазурный», концертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена», Дворцовую площадь, парк комплекса  «Горный», дворец Суук-Су. Участники образовательной программы ознакомились с инфраструктурой «Артека» и узнали, как проводят время артековцы.

Во время экскурсии заместитель директора по образованию Международного детского центра «Артек» Альбина Мурашова рассказала участникам об артековской педагогике, поделалась опытом и методиками работы с детьми. Также перед гостями выступила директор школы МДЦ «Артек» Наталья Царькова с докладом об организации учебного процесса посредством сетевых образовательных модулей – одной из форм модульной организации образовательного процесса.

5 февраля запланирован визит оставшихся 200 педагогов-наставников в Международный детский центр «Артек».

# Общество
По материалам: edu.ru

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26 января «Артек» посетили 200 педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена»
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