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45 школьников Мурманской области получат награды проекта «Билет в будущее»

45 школьников Мурманской области получат награды проекта «Билет в будущее»

29 января в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота состоится вручение наград участникам Фестиваля профессий «Билет в будущее» в рамках WorldSkills Hi-Tech 2020. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

В 2020 году на платформе проекта зарегистрировалось порядка тысячи школьников Мурманска, 78 ребят уже попробовали свои силы в выбранной профессии.

«Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и реализуется по всей России с 2018 года. Участие в проекте дает ученикам уникальную возможность точно определиться с выбором профессии, исходя из личных качеств и навыков.

Регистрация на платформе и прохождение тестов для участников и их родителей продолжаются и в 2021 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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