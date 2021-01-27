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Адвокат оценил необходимость ужесточения наказания за вовлечение детей в незаконные акции

Адвокат оценил необходимость ужесточения наказания за вовлечение детей в незаконные акции

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин прокомментировал изданию РАПСИ ситуацию с привлечением детей к несанкционированным акциям 23 января и уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом в связи с этим.

Зорин объясняет, что по российскому закону о защите детей к информации, запрещенной для распространения среди них, относятся данные, которые побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и/или здоровью, или те, что оправдывают противоправное поведение.

Статьей 151.2 УК РФ (именно по данному составу СК возбудил уголовное дело после протестов 23 января — прим.) предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. А статья 6.17 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Из вышеизложенных правовых норм следует, что нести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции должны их организаторы и лица, призывающие несовершеннолетних к участию в мероприятиях, влекущих за собой опасность.

По словам Зорина, "необходимо ставить вопрос перед законодателем о правовой ответственности не только автора поста, но и владельца платформы распространения подобной информации, т. е. социальных сетей".

Для того чтобы обезопасить несовершеннолетних от перспективы быть участниками незаконных акций и вообще жертвами спекуляций оппозиции в условиях гибридизации и киборгизации, необходим превентивный государственный контроль технологического процесса над источниками потенциально опасного распространения информации. В рамках подобных нововведений необходимо также предоставление со стороны законодателя возможности заинтересованным лицам обжаловать подобные мер в двухступенчатом судебном процессе с правом исправления судебной ошибки.
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По материалам: uposters.ru

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