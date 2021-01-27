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Apple разрабатывает новый Iphone с необычными камерами

Apple разрабатывает новый Iphone с необычными камерами
Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple, которая касается складного устройствам с несколькими камерами, интегрированными в гибкий корпус. О новом патенте компании сообщает PatentlyApple.

Речь идет об устройствах с несколькими камерами, которые устанавливаются в различных местах гибкого корпуса, для получения панорамного изображения.

Фотосенсоры, интегрированные в гибкий корпус, должны обеспечить различные углы обзора для датчиков. Ожидается, что гаджет получит складной экран.

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Сроки выхода первого гибкого смартфона от Apple не раскрываются. Возможно, что складывающийся iPhone, о котором намекает технология в патенте, появится в ближайшие годы.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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