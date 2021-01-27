Археологи сумели отыскать Немецкий двор в Великом Новгороде

Вадим Карасев

Совместная экспедиция Института археологии РАН, Новгородского государственного музея-заповедника и Новгородского университета имени Ярослава Мудрого обнаружила следы Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории ганзейских купцов в Великом Новгороде в XII–XVI веках. Об открытии сообщает пресс-релиз Института археологии РАН.

«О существовании на территории современного квартала 38 Немецкого двора рассказывают многочисленные письменные источники, как русские, так и западноевропейские. Но археологически это место долго оставалось белым пятном. Точное местонахождение Немецкого двора было неизвестно, так как в разных источниках его границы обозначаются достаточно произвольно. Теперь мы можем уверенно говорить, что Немецкий двор найден», — сказал заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков на открывшейся 26 января в Новгороде XXXV научной конференциия «Новгород и Новгородская земля. История и археология».

До нас дошло немало документов, где упоминается Немецкий двор. «Новгородская скра» (от средне-нижне-немецкого schra — «свод законов, судебник») — устав Немецкого двора, самая ранняя редакция которого возникла в XIII веке, — предписывала, чтобы ганзейские купцы в Новгороде жили на территории Немецкого двора и хранили там свои товары. Сохранилось немало упоминаний Немецкого двора в письмах XII–XVII века, которые купцы отправляли из Новгорода в Любек или Ревель. «В этих документах содержится масса интересных деталей, говорящих о Немецком дворе: купцы рассказывают о церкви Св. Петра, которая была главной доминантой этого места; о неурядицах и проблемах, которые постоянно испытывали ганзейские купцы, живя в Новгороде, о всяких торговых, товарных, бытовых подробностях — целый мир средневековья, запечатленный на этом маленьком пятачке земли», — отмечает Пётр Гайдуков.

Описание места, где находился Немецкий двор, дано в писцовой книге Новгорода 1583–1584 годов: «На Большей улицы на Пробойной и на Славенской у Ивана у Крестителя за Торгом на Торговой стороне на левой стороне: Дворъ нетяглой Немецкие Ливонские земли, а на немъ полатка каменная, а хоромъ на немъ: горница на подклете да поварня…; поперегъ дватцать пять саженъ, а по другому концу пятнатцать саженъ, и с кладбищемъ длина дватцать восмь саженъ. На той же улицы церковь каменная Иванъ Креститель».

Территория квартала 38 на Торговой стороне Великого Новгорода (между современными улицами Большая Московская, Ильина, Михайлова и Никольская). Сверху: Ярославово дворище с комплексом церквей. В центре: территория бывшего Немецкого двора (между средневековыми улицами Ильиной и Пробойной Славенского конца). Фото: пресс-служба Института археологии РАН

Раскопки на территории квартала № 38 были начаты после того, как администрация города решила создать на этом участке археологический парк. Одной из задач археологов стал поиск Большой Московской дороги. В 1950-х годах настилы улицы были зафиксированы при строительстве углового дома в северо-восточной части квартала, и предполагалось, что она должна проходить вдоль ряда домов к югу. Но никаких остатков улицы не было обнаружено. Вместо нее археологи нашли межусадебный частокол, а также мощные бревна, которые, по предположению ученых, представляют собой остатки Большого Государева двора. Его строительство, судя по летописям, было начато в 1572 году, а в 1580 году недостроенный двор сгорел. Надежность такой интерпретации подтверждается результатами дендрохронологического анализа, согласно которому одно из бревен было срублено в 1570 году.

К западу от остатков Государева двора археологи обнаружили настилы средневековой улицы Михайловой, к северу — мостовые Большой Пробойной улицы Славенского конца, а также части жилых усадеб новгородцев. Теперь можно с уверенностью говорить, что между средневековыми улицами Пробойной (на севере), Витковой (на юге) и Михайловой (на западе) не было уличного мощения: здесь располагались дворы новгородцев, площадь которых составляла 1200–1500 кв. метров. Вероятно, большие усадьбы, расположенные вблизи Немецкого двора, принадлежали высшей новгородской знати — боярам Славенского конца, из среды которых избирались новгородские тысяцкие и посадники. Отчасти это предположение подтверждается найденными на этом участке печатями, большая часть которых связана с Советом господ — высшим органом управления в Новгороде.

В 15 метрах к северу от открытой церкви Иоанна Крестителя археологи обнаружили мостовую Большой Пробойной улицы, к которой с севера подходил межусадебный частокол с примыкающими к нему постройками. Вероятно, к западу от частокола начинается Немецкий двор, длина которого вдоль улицы составляет около 60 метров. «Поскольку теперь точно известно, где проходили средневековые улицы Славная и Михайлова, мы можем уверенно определить границы Немецкого двора: его восточная граница проходила по улице Славной около церкви Иоанна Крестителя, западная — под современными домами и тротуаром на улице Большая Московская. В 2021 году мы предполагаем найти северную границу Немецкого двора, после чего будет возможно наметить план его дальнейшего изучения», — говорит Пётр Гайдуков.

Западноевропейские текстильные пломбы. Фото: пресс-служба Института археологии РАН

Археологи собрали значительную коллекцию бытовых и хозяйственных предметов, многие из которых имеют западноевропейское происхождение, что также свидетельствует о близости Немецкого двора: деревянная бирка со знаком ганзейского купца, которая привязывалась к упаковке товара, владычные и государственные вислые свинцовые печати XV века, ливонские монеты начала XV века, фрагменты рейнской керамики, западноевропейские текстильные пломбы и другие артефакты. Несомненным признаком торговых контактов служит обнаруженная ганзейская дубовая бочка более метра высотой.

«По письменным источникам мы знаем, что немецкие купцы приезжали в Новгород дважды в год, по осеннему сухопутному пути и по весеннему — водному, когда вскрывались реки и уходил лед. Эти купцы никогда не путешествовали в одиночку, и иногда западные караваны вмещали до 200–250 человек. Конечно, все они не могли поместиться на Немецком дворе, и часть купцов квартировала у своих новгородских торговых партнеров, селившихся неподалеку. Поэтому чем ближе к Немецкому двору, тем отчетливее проступает "вуаль" западноевропейской материальной культуры — значительная примесь находок западноевропейского происхождения», — рассказывает Пётр Гайдуков.