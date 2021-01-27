Австрия заявила о готовности стать площадкой для переговоров по СНВ-3
Сегодня, 01:40 Влада Некрасова
Достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) стало важным сигналом для всеобщей безопасности.
Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, реагируя на соответствующую договоренность между Москвой и Вашингтоном.
По словам австрийского министра, 2021 год «начинается с важных шагов против спирали ядерного вооружения».
«Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас», — подчеркнул Шалленберг, заявление которого распространило Австрийское агентство печати.
Шалленберг вновь подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.
«Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией», — сказал министр.
По материалам: eadaily.com