Австрия заявила о готовности стать площадкой для переговоров по СНВ-3

Влада Некрасова

Достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) стало важным сигналом для всеобщей безопасности.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, реагируя на соответствующую договоренность между Москвой и Вашингтоном.

По словам австрийского министра, 2021 год «начинается с важных шагов против спирали ядерного вооружения».

«Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас», — подчеркнул Шалленберг, заявление которого распространило Австрийское агентство печати.

Шалленберг вновь подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.

«Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией», — сказал министр.