Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»

Алексей Вольцев

Президент США Джозеф Байден считает проект «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы», заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент продолжает считать, что „Северный поток — 2“ — это плохая сделка для Европы», — сказала Псаки, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема российского газопровода в ходе состоявшегося накануне разговора Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и какова позиция новой администрации по «Северному потоку — 2».

«Мы знаем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом, будем анализировать эти меры, и президент Байден намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу», — сказала Псаки.