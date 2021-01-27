Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Билл Гейтс осерчал на «сумасшедшие и злобные» теории заговора

Билл Гейтс осерчал на «сумасшедшие и злобные» теории заговора

Билл Гейтс осерчал на «сумасшедшие и злобные» теории заговора

Сооснователь корпорации Microsoft, ныне представляющийся филантропом Билл Гейтс говорит, что был ошеломлён количеством обвинений в свой адрес в связи с «сумасшедшими и злобными» теориями заговора о нём, распространяемыми в избытке в социальных сетях и СМИ во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. В интервью Reuters, опубликованном сегодня, 27 января, один из богатейших людей планеты, сказал, что миллионы онлайн-сообщений и «сумасшедшие» теории заговора о нём и о ведущем американском эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, «вероятно, прижились отчасти из-за сочетания пугающей вирусной пандемии и роста социальной активности СМИ».

«Никто бы не ожидал, что я и доктор Фаучи окажемся столь заметными в этих действительно злобных теориях, — посетовал Гейтс. — Я очень удивлен этим. Надеюсь, что это уйдёт».

Миллиардер Билл Гейтс, который ушёл с поста председателя Microsoft Corp в 2014 году, через свой благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил не менее 1,75 миллиарда долларов на «глобальный ответ» на пандемию. Это включает поддержку некоторых производителей вакцин от Covid-19, средств диагностики и потенциальных методов лечения, отмечает британское информагентство.

С момента начала пандемии год назад в Сети распространились миллионы теорий заговоров, подпитывая дезинформацию о коронавирусе, его происхождении и «реальных мотивах тех, кто на публику борется с ним». Частыми фигурантами многих конспирологических версий выступают директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи и Билл Гейтс, которым приписывается «провоцирование пандемии, чтобы попытаться контролировать людей и извлечь баснословную прибыль от распространения вируса». Гейтс также подозревался в попытках использования противокоронавирусных вакцин для «отслеживания поведения людей с помощью вживляемых в их организм микрочипов».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличилось
Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области
Новая смена в «Орлёнке» посвящена истории, культуре и научным достижениям России
Новая смена в «Орлёнке» посвящена истории, культуре и научным
Мы должны всесторонне развивать школьников – Сергей Кравцов
Мы должны всесторонне развивать школьников – Сергей Кравцов
Билл Гейтс осерчал на «сумасшедшие и злобные» теории заговора
Билл Гейтс осерчал на «сумасшедшие и злобные» теории заговора
Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2021 года
В Болгарии найдена деревня IX века
В Болгарии найдена деревня IX века
В Хабаровском крае стартовал новый сезон проекта «Маленький принц»
В Хабаровском крае стартовал новый сезон проекта «Маленький принц»
В Петропавловске-Камчатском стартовал прием заявок на литературный конкурс
В Петропавловске-Камчатском стартовал прием заявок на литературный
Каждая третья школа России имеет потенциал для улучшения образовательных результатов – Сергей Кравцов
Каждая третья школа России имеет потенциал для улучшения
Веселый день рождения и купание в океане: как Пелагея с дочерью отдыхают на Мальдивах
Веселый день рождения и купание в океане: как Пелагея с дочерью
Сотрудникам ФСИН на 5 лет продлили срок их предельного возраста на службе
Сотрудникам ФСИН на 5 лет продлили срок их предельного возраста
Госдума приняла законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ
Госдума приняла законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

Топ на сегодня

Рейтинг Форекс брокеров
Рейтинг Форекс брокеров
Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление
Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление
В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»
В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта
«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист
«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в

Еще по теме

Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни
Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft
Миллиардер Билл Гейтс считает, что богачи должны платить невероятно высокие налоги
Билл Гейтс пользуется телефоном на Android