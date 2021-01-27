Билл Гейтс осерчал на «сумасшедшие и злобные» теории заговора

Лидия Мартынова

Сооснователь корпорации Microsoft, ныне представляющийся филантропом Билл Гейтс говорит, что был ошеломлён количеством обвинений в свой адрес в связи с «сумасшедшими и злобными» теориями заговора о нём, распространяемыми в избытке в социальных сетях и СМИ во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. В интервью Reuters, опубликованном сегодня, 27 января, один из богатейших людей планеты, сказал, что миллионы онлайн-сообщений и «сумасшедшие» теории заговора о нём и о ведущем американском эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, «вероятно, прижились отчасти из-за сочетания пугающей вирусной пандемии и роста социальной активности СМИ».

«Никто бы не ожидал, что я и доктор Фаучи окажемся столь заметными в этих действительно злобных теориях, — посетовал Гейтс. — Я очень удивлен этим. Надеюсь, что это уйдёт».

Миллиардер Билл Гейтс, который ушёл с поста председателя Microsoft Corp в 2014 году, через свой благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил не менее 1,75 миллиарда долларов на «глобальный ответ» на пандемию. Это включает поддержку некоторых производителей вакцин от Covid-19, средств диагностики и потенциальных методов лечения, отмечает британское информагентство.

С момента начала пандемии год назад в Сети распространились миллионы теорий заговоров, подпитывая дезинформацию о коронавирусе, его происхождении и «реальных мотивах тех, кто на публику борется с ним». Частыми фигурантами многих конспирологических версий выступают директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи и Билл Гейтс, которым приписывается «провоцирование пандемии, чтобы попытаться контролировать людей и извлечь баснословную прибыль от распространения вируса». Гейтс также подозревался в попытках использования противокоронавирусных вакцин для «отслеживания поведения людей с помощью вживляемых в их организм микрочипов».