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Билл Гейтс: следующая пандемия может быть «в десятки раз» хуже нынешней

Билл Гейтс: следующая пандемия может быть «в десятки раз» хуже нынешней

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что мир не готов к следующей возможной пандемии, которая может быть в десятки раз хуже текущей. Его слова в среду передает ТАСС.

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг: еще многое можно сделать. Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», — сказал он в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Гейтс отметил, что система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем предполагалось.

По его оценке, «терпение людей определенно на исходе», особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. Бизнесмен считает, что для нормализации жизни потребуется «в лучшем случае год».

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Билл Гейтс возглавляет благотворительный фонд, который в том числе занимается борьбой с опасными болезнями в развивающихся странах, программами в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19 и на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. 

В июне 2020 года бизнесмен заявил порталу Business Insider, что слышал теории заговора, согласно которым он якобы хочет чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса. «Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно», — заверил он.

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По материалам: pnp.ru

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