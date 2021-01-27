Бойкот перешел в раскол: что происходит в грузинской оппозиции

Влада Некрасова

Грузинские оппозиционные партии, потерпев поражение на выборах, решили, как известно, одержать победу, захватив парламент с черного входа. В качестве политического шантажа они стали использовать бойкот парламента, отказываясь участвовать в его работе.

Пользуясь в предвыборный период почти абсолютной поддержкой западных покровителей, оппозиция решила, что ее кураторы сумеют волевым решением и силовым давлением на «Грузинскую мечту» переиграть результаты выборов и переквалифицировать поражение в победу. Оппозиция не учла того факта, что разочаровала своих хозяев и уже начала им надоедать. Их можно понять — они затратили столько усилий на поддержку оппозиции, на выкручивание рук «Грузинской мечте», а избиратель все-таки предпочел последнюю. Видно, «хорошую память» о себе оставили любимые марионетки Запада. Некоторые из них обиженные на недостаточную, по их мнению, помощь западных покровителей, даже позволили себе тявкнуть на них пару раз из подворотни.

Но эту искусственно созданную патовую ситуацию надо как-то разруливать тем более, что у правящей «Грузинской мечты» есть абсолютно законный юридический инструментарий для этого. Законодательство позволяет лишить полномочий депутатов, демонстративно не исполняющих свои служебные обязанности. Напомним, что ранее оппозиционные депутаты официально подали заявление о сложении с себя полномочий.

На днях «Грузинская мечта» вынесла вопрос о досрочной приостановке депутатских полномочий мятежных оппозиционеров на первое пленарное заседание весенней сессии. Речь идет о 51 депутате, которые, повторяем, сами в конце прошлого года внесли в парламент свои заявления.

Это представители блока «Единое национальное движение — сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (пять мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (четыре мандата), «Лело для Грузии» (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии «Гирчи».

Для того, чтобы решить этот вопрос, достаточно 76 голосов депутатов, а в распоряжении «Грузинской мечты» находится 90. Из 60 представителей оппозиции — четверо, презрев общее соглашение, уже вошли в парламент, образовав новую политическую партию «Европейские социалисты». Представители партии «Граждане», располагающие двумя мандатами, тоже заявили о своем желании нарушить бойкот и войти в парламент. Трое представителей партии «Гирчи» («Шишка») самым серьезным образом рассматривают такую возможность, они называют поведение оппозиции безумием, игнорированием требований грузинского народа и зарубежных друзей.

Остальная оппозиция продолжает гордо размахивать знаменами над головой и непоколебимо стоять на своем. Эта их принципиальная позиция, хотя можно обратить внимание на один маленький нюанс — из всей этой оппозиционной компании только Элене Хоштария из «Европейской Грузии» вернула в казну, начисленную ей зарплату. Никто из оппозиционеров этого не сделал, очевидно, считая, что принципы-принципами, а денежки-денежками. При этом они обращаются к «Грузинской мечте» с очередным призывом.

«Мы и сегодня призываем „Грузинскую мечту“ своевременно вернуться к столу переговоров и осознать, что единственным выходом из кризиса является проведение досрочных, демократических выборов и улаживание тех вопросов, что поставлены оппозицией и соответственно большинством избирателей. Также заявляем, что угрозы о введении карательных санкций в отношении оппозиционных партий на законодательном уровне и затягивание процесса прекращения их мандатов, никаких результатов не принесут», — говорится в заявлении.

В этом заявлении искать какую-то рациональную логику — напрасный труд. С одной стороны, эти люди заявляют, что они не собираются идти в парламент, а с другой стороны, требуют от власти нового раунда переговоров. На это обстоятельство обратил внимание депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.

«Они противоречат собственным же заявлениям. Для чего им нужен пятый раунд переговоров?! Если они не собираются идти в парламент, тогда я не понимаю, какое вообще имеют значение разговоры о каком-либо раунде?» — отметил Кадагишвили.

Власть неоднократно заявляла, что внеочередных выборов в стране не будет, так как и внутри, и за рубежом все признали демократичность, прозрачность выборов и соблюдение основных фундаментальных прав. Следовательно оппозиция ни о каких переговорах и не думает. Их позиция предельно ясна — мы хотим обладать властью и поэтому немедленно нам ее отдайте. Все это в тысячный раз доказывает, что действия грузинской оппозиции по большому счету должны комментировать не столько политические обозреватели и эксперты, сколько врачи-психиатры.

Алогизм оппозиции попытался прокомментировать первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Он не сомневается в том, что прекращение мандатов станет со стороны оппозиции предметом спекуляции, она обязательно заявит, что была готова к диалогу и компромиссам, а ее лишили этой возможности, отобрав мандаты. По его словам, станет спекулировать оппозиция и тем, что она якобы удалена из парламента и этот парламент функционирует без оппозиции, что ставит под вопрос его легитимность. Вольский также предполагает возможность того, что кто-либо из оппозиционеров в конце концов пересмотрит свое решение, как это уже сделали некоторые другие.

«Вдруг кто-нибудь образумится, внемлет призыву международных партнеров или пусть даже примет к сведению результаты проведенного опроса. С учетом этого и формируется отношение к этому. Мы обязаны подойти к вопросу исходя не только из политической платформы, а и из государственных интересов — что государству нужно: прекращение мандатов или же, чтобы мы их не прекращали. Нам следует обсуждать вопрос именно исходя из этого», — пояснил Вольский.

Сегодня грузинский парламент все больше и больше начинает напоминать польский Сейм конца 18 века. Тогда буйное собрание шляхтичей обладало правом свободного запрещения. На деле это означало, что любая маленькая, но гордая птичка, руководствуясь исключительно личными интересами, могла наложить вето на практически любой законопроект, тем самым по факту, парализуя деятельность Сейма. В результате этого последовали один за другим три раздела Польши и уже фактически несостоявшееся государство формально прекратило свое существование и исчезло с карты Европы. Понадобилось около 150 лет, чтобы в кровопролитной мировой войне, после крушения трех империй Польша возродилась как государство. И это не дела давно минувших дней. Грузинский политикум, демонстрирующий всему миру политический паралич парламента, убедительнейшим образом доказывает, что Грузия есть несостоявшееся государство. А с каждым несостоявшимся государством произойдет то, что произошло с Польшей в конце 18 века. В этом неопровержимая логика диалектики исторического развития.