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Более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

Более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
74,3% респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, а 10% - в правильном. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"На вопрос «Как Вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?» 74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении", - говорится в сообщении.

В то же время 10% респондентов считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении, а 15,7% - не определились или отказались отвечать на этот вопрос.

Всеукраинский опрос проводился 22 января 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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