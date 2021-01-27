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Британию подозревают в продаже оружия странам из собственного "черного списка"

Британию подозревают в продаже оружия странам из собственного "черного списка"

Великобритания выдавала лицензии на продажу оружия в большинство стран из собственного запретного списка. Об этом сообщается в отчете некоммерческой организации "Действия по борьбе с вооруженным насилием" (Action on Armed Violence), пишет The Guardian.

Эксперты проанализировали поставки в санкционные страны и выяснили, что из 73 таких государств 58 получали оружие и военную технику. Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия являются ключевыми партнерами британской военной промышленности, несмотря на грубые нарушения прав человека властями этих территорий. 

Британия продала Пакистану полицейские щиты, снайперские винтовки и детали для самолетов, Кении - автоматы. Нигерии поставили прицелы для стрелкового оружия, а позже там были убиты десятки человек во время массовых протестов из-за коррупции в полиции. 

По словам экспертов, детали этих сделок были тщательно скрыты и завуалированы. Авторы отчета уточнили, что такие поступки представляют собой "системную неспособность учитывать положение с правами человека в государствах перед экспортом им оружия". 

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По материалам: uposters.ru

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