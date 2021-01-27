Чем можно подкормить фикус для пышной кроны?

Алексей Вольцев

Фикус родом из тропиков, но в наших домах его выращивают уже более века. Растение любит тепло, и вполне комфортно себя чувствует при обычной комнатной температуре. Но часто случается, что на кусте отрастает слишком мало листьев, или фикус сбрасывает их вовсе. Скорее всего, растению не хватает питательных веществ, чтобы выгнать пышную зеленую массу. Чем и как надо удобрять фикус для сочных и крупных листьев?

Минералы для фикуса

Основные вещества, в которых нуждается фикус – это азот в больших количествах, фосфор, калий и кальций. Поэтому это растение вполне можно удобрять обычными минеральными смесями, например, селитрой.

Но лучше приготовить настоящий питательный коктейль из:

0,4 г аммиачной селитры;0,5 г суперфосфата;0,1 г калийной селитры.

Все эти компоненты следует тщательно растворить в 1 л отстоявшейся воды. Подкармливать фикус в условиях комнаты следует обязательно, особенно если растение длительно не пересаживали в свежий, плодородный грунт.





Органика

Не откажется комнатный фикус и от органических удобрений. Так, растению придется по вкусу перебродивший коровяк. Но нельзя ни в коем случае вносить свежий навоз, так как это приведет к ожогу корней.

Необходимо взять 1 л перебродившего навоза и растворить его в 2 л воды. Раствор оставляют в теплом месте на три дня. Приготовленным настоем подливают фикус каждые две недели. Если куст выглядит сильным и здоровым, необходимо просто развести приготовленный настой в ведре воды и подкармливать растение.

Подойдет для удобрения фикуса и куриный помет. Это удобрение очень сильное, поэтому использовать его нужно в минимальных дозировках. Если удобрение гранулированное, его разводят строго по инструкции. Обычно настой оставляют на две недели. Свежий помет растворяют в воде 1:20 и тоже настаивают минимум неделю, а затем разводят еще раз водой 1:10 и подливают растение каждые две недели.

Кофе и чай

Спитые кофе и чай тоже можно использовать в качестве подкормки для комнатных растений. Так, гущу кофе предварительно просушивают, а затем смешивают с верхним слоем грунта в вазоне. Во время поливов постепенно все питательные вещества будут проникать к корням.

Заварку чая тоже следует просушить и подмешать к грунту в горшке. Нельзя только использовать ароматизированный чай и с различными добавками, так как это навредит растению.