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Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличилось

Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличилось

Число бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования Вологодской области в 2021 году увеличится по сравнению с 2020 годом и достигнет 6425. Об этом сообщает пресс-служба областного Департамента образования.

Обучение по 95 направлениям подготовки будет проходить в 26 колледжах и техникумах региона.

В 2021 году начнется обучение студентов по двум новым специальностям: «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в Вологодском строительном колледже и «Агрономия» в Грязовецком политехническом техникуме.

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» создано 20 новых мастерских, оснащенных оборудованием в соответствии с международными стандартами.

Строительные мастерские функционируют в Вологодском строительном колледже и Череповецком строительном колледже им. А.А. Лепехина, сельскохозяйственные – в Грязовецком политехническом техникуме, мастерские сферы обслуживания транспорта и логистики в Кадуйском энергетическом колледже.

В 2021 году планируется открытие четырех мастерских сферы промышленных и инженерных технологий на базе Череповецкого химико-технологического колледжа.

Прием заявлений на зачисление начнется не позднее 20 июня. Поступающие могут подать заявление о приеме, а также необходимые документы лично, направить по почте, а также в электронной форме на электронную почту учреждения или через портал государственных услуг.

На официальных сайтах и информационных стендах колледжей информация о правилах и условиях поступления будет опубликована до 1 марта, о местах для приема, наличии общежития и количестве мест в общежитии – до 1 июня.

Зачисление на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений для тех, кто выбрал профессии и специальности, требующие дополнительных вступительных испытаний, осуществляется до 10 августа.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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