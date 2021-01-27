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Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса

Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса

У многих 51-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес вызывает восхищение — она стройна и подтянута и выглядит гораздо моложе своих лет. Звезда действительно много и упорно работает над собой, однако не все верят, что ее прекрасный внешний вид — только ее собственная заслуга. Некоторые люди полагают, что Лопес, как и многие звезды, прибегала к "уколам красоты", в чем ее недавно и обвинили в сети.

Тогда звезда ответила, что никогда не делала никаких инъекций и не колола ботокс. А вчера она дала интервью изданию People и объяснила, почему решила ответить пользовательнице сети, которая обвинила ее в использовании ботокса.

Я никого не осуждаю. Если вы хотите делать ботокс и инъекции, это прекрасно! Но я не хочу, чтобы люди осмеливались говорить: "О, она пытается заставить нас поверить, что эта штука работает". Я рассказываю вам о том, что действительно работает! Пожалуйста, не надо называть меня лгуньей. Я честно рассказываю о своей жизни,

— сказала Лопес, которая в этом месяце запустила свою линию по уходу за кожей JLo Beauty.


Если бы я это сделала, я бы сказала: "Да, ты права". Но я не хочу, чтобы люди говорили: "Перестань лгать! Ты делаешь это, делаешь то", — когда это просто неправда,

— добавила она.

Певица раскрыла и свой секрет красоты, который, по ее словам, заключается в том, чтобы быть доброй к другим и поддерживать других женщин.

Я думаю, что это очень важно — делать что-то хорошее друг для друга вместо того, чтобы обижать и унижать других,

— призналась Лопес.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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