Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов в России. Ее прогнозы наполнены позитивом и полезными советами на все случаи жизни. Старайтесь следовать им, чтобы оставаться на плаву даже в самые нелегкие времена, такие как этот февраль.

Последний месяц зимы обещает быть изменчивым, но достаточно предсказуемым месяцем. Многих ожидают приятные взлеты и не самые приятные падения, но со всем получится справиться. Помните: абсолютно не важно, насколько тяжелой была та или иная неделя. Самое главное — правильно отдыхать, чтобы полностью восстановить энергию за выходные. Так вы сможете пережить все невзгоды февраля.

Овен

У Овнов наступает благоприятное время для работы, но месяц начнется с неприятной ноты из-за начала ретроградности Меркурия. Первый понедельник будет самым неприятным, поэтому можно воспользоваться аффирмациями на удачное начало недели. Они помогут Овнам и в любое другое время настроиться на правильный лад. Что касается любовной сферы, то первая половина месяца может быть временем увеличения дистанции — лучше не навязываться никому и быть осторожнее в общении. К началу третьей декады ситуация кардинально изменится.

Телец

У Тельцов будет возможность изменить свою жизнь, однако им нужно помнить, что начинается все не с дела, а со слов и мыслей, ведь именно они помогают менять будущее. Тельцам не страшна никакая предсказанная судьба, никакие прогнозы. Они могут делать все так, как пожелают. Стоит прислушиваться почаще к интуиции. Особенно полезной она может стать в тех ситуациях, когда не ясно, что делать дальше. В конце февраля можно побаловать себя дорогими покупками, сделать сюрприз второй половинке.

Близнецы

Начинается очень яркое и запоминающееся время, которое с большой вероятностью останется в памяти Близнецов на долгий срок. Очень повезет людям данного знака в работе и бизнесе. Финансовая жизнь изменится в лучшую сторону, как и любовная. В начале месяца возможны ссоры и недопонимания, но с ними легко будет справиться при помощи бытовой магии. Укрепление брака — непростой процесс, но Близнецы справятся со всеми неурядицами. У них будет много удачи, которую они смогут использовать так, как посчитают нужным.

Рак

Ракам в феврале стоит помнить о том, что все события своей жизни они формируют самостоятельно. Важные хитрости помогут им делать это с большей эффективностью. Не исключено, что многие из окружающих людей начнут приходить к Ракам за советом. Не стоит отказывать таким людям, потому что в будущем они точно отблагодарят Раков. Не нужно отворачиваться от друзей и близких. Одиноким Ракам удастся найти вторую половинку. Их харизма и обаяние возрастут до небес. Можно смело ходить на свидания и знакомиться.

Лев

У Львов наступает непростое, но крайне важное время, в которое им стоит посвятить себя самоанализу. Им нужно разобраться в себе и в своей жизни. В этом им поможет уборка по методу Мари Кондо. Чистота в доме важна не только для правильного и эффективного мыслительного процесса. В такой обстановке будет меньше ссор с близкими людьми, уйдут головные боли и другие недуги. В конце месяца Львам можно посвятить себя покупкам, поиску новой работы, увлечений. Смена обстановки пойдет им на пользу.

Дева

У Дев ожидается время очень важных знакомств. Многие из них окажутся судьбоносными, но не все они будут приносить пользу. Чтобы понять заранее, что за человек появился на горизонте, можно сделать расклад Таро на психологический портрет. В деловой и любовной сферах это будет очень важно, поскольку поможет заранее определить полезность той или иной личности. С токсичными людьми желательно быть твердыми и неуступчивыми. Нельзя позволять окружающим проявлять к себе неуважение, особенно до 21 числа — в период ретроградности Меркурия.

Весы

Весам улыбнется удача, поэтому им нужно действовать. В феврале не будет времени на отдых и безделье. Пора переходить от планирования к наступлению. Исполнить свои самые сокровенные мечты Весам поможет техника измененного состояния сознания. Это будет очень благоприятный период для работы, для смены пути. Возможно, Весы поймут, что все это время двигались в неверном направлении. Это время, когда возможно все. Нужно лишь подтолкнуть себя к этому и настроиться на лучшее. Оптимизм — верный спутник успеха.

Скорпион

Скорпионам придется действовать в одиночку. Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому помощь со стороны посторонних людей или родственников может оказаться началом новых проблем. В феврале не стоит влезать в долги, оформлять кредиты. Даже если что-то очень хочется купить, лучше пока этого не делать. В первые пару недель ретроградный Меркурий может стать причиной открытия самых темных и светлых сторон характера этих людей. Скорпионам стоит помнить о своих слабостях, чтобы не давать им управлять своей жизнью.

Стрелец

Стрельцам стоит почаще общаться с ответственными и надежными Знаками Зодиака. Такие люди смогут прийти на помощь в трудной ситуации, оказав моральную или финансовую поддержку. Главным врагом продуктивности и финансового успеха для Стрельцов станет их лень. Это очень талантливые, но порой крайне ленивые люди, которым нужен импульс для того, чтобы начать действовать. Нужно искать новую мотивацию, а также не бояться просить о поддержке близких. Это идеальный период для совместной работы и общения.

Козерог

Козерогам можно заниматься сменой обстановки, поисками новой работы, обучением. Благоприятно на их удаче скажутся новые знакомства. Это удачное время для любовных приключений, флирта, романтики. Можно отправляться в путешествия, командировки. На Козерогов в этот период может внезапно нападать апатия, грусть и усталость. Гороскоп отдыха придет на помощь в такие моменты и поможет успешно переключать внимание с проблем на себя. Конец зимы для Козерогов станет временем приятных откровений.

Водолей

Есть пять Знаков Зодиака со светлой аурой. Водолеи относятся к таким людям, и им стоит воспользоваться данным фактом. Настало время для поиска новых друзей, второй половинки, духовных наставников. Вселенная даст этим людям много новых возможностей. Некоторые из них будут лежать на поверхности, а другие окажутся скрытыми. В распознавании знаков судьбы Водолеям поможет их мощная врожденная интуиция. До 21 числа лучше не совершать дорогостоящих покупок и не путешествовать.

Рыбы

Рыбам начать месяц обязательно стоит с энергетической чистки дома. Пришла пора вымести прочь неудачи и проблемы. Также стоит заняться информационной чисткой — удалить спам, привести в порядок рабочий стол компьютера, удалить ненужные контакты в социальных сетях и в телефоне. Жизнь Рыб круто изменится ближе к началу весны. Первая половина февраля будет спокойной и ничем не примечательной. Нужно почаще общаться с людьми-оптимистами и не забывать о том, что нет ничего хуже сомнений.