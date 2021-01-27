Госдума приняла законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

Лидия Мартынова

Госдума сегодня, 27 января, на пленарном заседании приняла законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) между Россией и США. Накануне законопроект внес в парламент президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркивается в пояснительной записке, договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок — пять лет — до 5 февраля 2026 года.

«26 января 2021 года между Россией и США заключено соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года в форме обмена нотами», — указано в документе.

В нем отмечается, что исполнение Договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер».

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение о продлении договора СНВ-3 нельзя переоценить — это важно для всего мира.

«Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент делал все для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях было продлено», — сказал он.

«Две крупнейшие ядерные державы выносят решение, в рамках которого у нас будет ограничено количество боеголовок, проведено сокращение, ограничение по развертыванию», — напомнил он.

Законопроект был единогласно поддержан на заседании комитета по международным делам, его также поддержали все фракции Государственной думы, отметив его значимость для всего мира.

Как уже сообщало ИА Newstes, соглашение между РФ и США о продлении СНВ-3 вступит в силу после обмена нотами, подтверждающими выполнение внутригосударственных процедур, пояснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что ДСНВ не ограничивает права России самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их либо создавать их новые виды и типы. Однако продление ДСНВ обеспечит России предсказуемость действий США в стратегической сфере на среднесрочную перспективу. Кроме того, продление ДСНВ позволит предотвратить окончательное разрушение политико-дипломатических механизмов стратегической стабильности, сохранить транспарентность и прогнозируемость во взаимодействии России и США.

Накануне Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого договора.