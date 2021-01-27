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«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист

«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист

В правительстве Ленинградской области назвали «частным мнением» доклад доцента Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимира Матвеева, который на областной конференции учителей истории заявил: массового уничтожения газом евреев и других узников концлагерей нацистами «на самом деле не было», а газовые камеры использовались только для дезинфекции одежды от паразитов.

Свой доклад Матвеев сделал на вебинаре ««Урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», проведенном Комитетом по образованию Ленинградской области в честь 76-й годовщины освобождения узников Аушвица-Биркенау 60-й армией Первого Украинского фронта. Дата освобождения — 27 января 1945 года — пришлась на первую годовщину полного снятия блокады Ленинграда, 27 января 1944 года. Для старого поколения ленинградцев лагерь смерти Аушвиц и блокада Ленинграда тождественны, как два одинаковых символа истребления нацистами советских людей. Любой образованный историк из Петербурга и Ленинградской области знает: газ «Циклон Б» (цианистый водород) был впервые опробован в Аушвице 3 сентября 1941 года на 600 советских военнопленных и 350 поляках. Все узники погибли в страшных муках. Использовать «Циклон Б» для уничтожения евреев в Аушвице начали массово только после 20 января 1942 года, когда на совещании в Ванзее под председательством Рейнхардта Гейдриха было принято решение о полном уничтожении европейского еврейства. Лагерь Биркенау, ставший печально известным как огромная могила жертв «окончательного решения еврейского вопроса», изначально строился для размещения советских военнопленных, где преобладали русские, украинцы и белорусы. Биркенау советские военнопленные строили с осени 1941 года по март 1942 года, при строительстве погибли от непосильного труда, были убиты и замучены тысячи человек. Оставшихся в живых строителей лагеря напихали в кишащие паразитами сырые бараки- конюшни, без отопления , света и водопровода. Только когда русских узников остались единицы, в Биркенау стали завозить еврейские эшелоны из Словакии,Франции и других стран.

«Цифра в 6 миллионов погибших — выдумка. Холокоста в том объеме не было. Миф о Холокосте — технология манипуляции сознанием посредством неизвестных понятий, конструкции другого языка», — сказал на вебинаре Матвеев. Он пояснил, что значит в его понимании «НЛП по лекалам Холокоста», если можно так выразиться. По мнению Матвеева, первоначальной точкой создания мифа о Холокосте было слово «контрибуция». Именно контрибуции с поверженной Германии, как говорит Матвеев, требовали враждебные СССР и русскому народу «агрессивные сионистские круги» США и Израиля. Эту контрибуцию Германия платит Израилю до сих пор, на «украденные у честных немцев» деньги еще юное Государство Израиль создало всю свою промышленную и научную инфраструктуру. Раз массового уничтожения евреев в нацистской рейхе не было, то реальный агрессор здесь — Израиль и «мировое еврейство», а вовсе не гитлеровский нацизм. Политику Израиля в Палестине Матвеев назвал «геноцидом палестинцев». Видно, что Владимир Владимирович вряд ли знает реалии Государства Израиль, где целые поколения палестинцев живут только на пособия и гуманитарную помощь из США и арабских стран, а встраиваться в нормальную жизнь Израиля не хотят.

Матвеев также работает профессором в РАНХиГС, где готовят управленческие кадры для российской власти. То, что наговорил работник этого уважаемого учреждения — дословный пересказ опусов маргинальных ревизионистов итогов Второй мировой войны. Вроде швейцарского филолога Юргена Графа, издавшего в 1990 -х годах свой «Миф о Холокосте». Граф в своих работах договорился до того, что узники Аушвица в свободное время весело гоняли в футбол — а это значит, что этот лагерь смерти по мысли Графа был нечто вроде исправительной колонии очень легкого режима. «Миф о Холокосте» Графа — настольная книга большинства современных неонацистов, наряду с «Майн кампф» Гитлера. Матвеев пошел даже дальше Графа. В своей статье «Системный подход к оценке причин и значения Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», опубликованной несколько лет назад информационно- аналитическим центром «Стратегией будущего», Матвеев назвал Адольфа Гитлера «големом», которого «иудейские раввины» и привели в январе 1933 года в кресло рейхсканцлера Германии. Матвеев пишет: не успел Гитлер толком освоиться в своей должности, как «мировое еврейство» начало в Германии тайную операцию по «тотальному истреблению немцев и германского государства». По логике Матвеева, «мировое еврейство» успешно «водило Гитлера за нос» аж до 1943 года. Только после этого вдруг «поумневший» Гитлер начал свозить евреев Германии и всей Европы в гетто и концлагеря, «которые ничего не имели общего с так называемыми лагерями смерти, которых на самом деле не было», пишет уважаемый ученый.

«Когда говорят «День памяти жертв Холокоста» — надо перевести на их же язык: «День памяти преступников. В Торе описывается «холокост» — ритуал наказания соплеменников, которые нарушили тот или иной закон. Когда речь идет о жертвах Холокоста — это в терминологии иудаизма не что иное как преступники», — сказал Матвеев на вебинаре.

Приведенная господином профессором этимология слова «холокост» показывает, что Матвеев судит о Ветхом Завете как неуч, начитавшийся таких же безграмотных апологетов нацизма. В греческом переводе Библии holocaustos — «жертва всесожжения», которую приносят Господу древние евреи. Известно, что до Рождества Иисуса Христа евреи Богу приносили в жертву животных. В христианский период «жертва всесожжения» — символ глубокого раскаяния человека перед Господом или же мученичества христианина. К сведению Матвеева, самое страшное наказание для древнего еврея называлось херем или шаммата, а вовсе не холокост. Херем (созвучное арабскому харам, запретное) — не смертная казнь, а пожизненное отлучение еврея от общины, которое во времена Ветхого завета было страшнее смерти. Очевидно, что Матвеев явно не в курсе огромного наследия «теологии после Освенцима» в послевоенном западном христианстве и иудаизме. Сведение слова «холокост» к практике смертной казни в древнем иудаизме — прерогатива современных неонацистов, которые о древних евреях знают куда меньше нацистского преступника Адольфа Эйхмана. «Прораб Холокоста» Эйхман, в отличие от современных почитателей Гитлера, очень хорошо знал древнееврейскую историю и иудейскую религию, даже изучал иврит.

Матвеев — кадровый офицер, полковник запаса. Он преподает в СПГЭУ и РАНХиГС теорию и практику международного антитеррора, политическую конфликтологию, современные политические процессы в странах Северной Европы. По базовому образованию Матвеев — технарь, выпускник военного училища радиоэлектроники и ленинградского Политеха. Трагично, что догмы неонацизма впихивает в головы учителей истории кадровый советский офицер, кавалер медали «За боевые заслуги», которую можно получить только за участие в военных действиях. Судя по тому, что в друзьях у Матвеева в Facebook есть Сажи Умалатова, и сам Матвеев в соцсетях на чем свет стоит ругает капитализм в России, он явно сочувствует коммунистам. Матвеев также — действительный член Академии геополитических проблем, где работают настоящие патриоты России, вроде известного военного эксперта Константина Сивкова, убежденного антифашиста советской закалки. Патриот- коммунист и при этом латентный неонацист — востину сюрреализм в кубе… Странно, что господина Матвеева с таким бэкграундом вообще держат на работе в солидных академических учреждениях — в частности, в РАНХиГС.

«Отрицание Холокоста в России — уголовное преступление, которое подпадает под действие статьи 354.1 УК РФ, реабилитация нацизма. В Германии Матвеев был бы лишен возможности преподавать, лишился бы работы. Да , в сегодняшней Германии так было бы. Есть примеры. В России такого, увы, не было, и, сомневаюсь, что произойдет. В стране, отмечающей День Победы над нацизмом, увы, идеология нацизма не искоренена, и ее адепты имеют возможность свободно излагать свои идеи. По действиям Матвеева нужно официальное заявление в Генпрокуратуру России», — высказался в своем Facebook историк Второй мировой войны из Израиля Арон Шнеер, научный сотрудник Института- мемориала «Яд ва Шем» в Иерусалиме.

Согласно сайтам СПбГЭУ, РАНХиГС и Академии геополитических проблем, Матвеев — доктор технических наук, доктор философии. Интересно, что в диссертационном реестре России диссертаций на имя петербуржца Матвеева, полковника запаса, не находится. В ученом сообществе Петербурга возникло подозрение, что Владимир Матвеев заработал регалии доцента и профессора незаконно.


Владимир Матвеев. Иллюстрация: Facebook.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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