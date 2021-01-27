Хроники Недели моды: Белла Хадид, Деми Мур и Кара Делевинь на улицах Парижа

Вадим Карасев

Сейчас в столице Франции проходит традиционная кутюрная Неделя моды, но из-за пандемии коронавируса о былых масштабных светских мероприятиях приходится лишь вспоминать. Тем не менее некоторые показы проходят в офлайн-формате, а избранным знаменитостям позволено занять места в зрительном зале, но строго с соблюдением дистанции, как это было на показе Chanel вчера, где гостями были Ванесса Паради, Марион Котийяр, Пенелопа Крус.

На улицах Парижа были замечены и другие знаменитости: Белла Хадид, Кара Делевинь, а также Деми Мур с дочерью Скаут Уиллис. Последних папарацци подловили сразу, едва гости из Голливуда успели приехать в город и добраться до отеля. В дороге Деми предпочла обезопасить себя по максимуму и к обязательной маске добавила еще и прозрачный пластиковый щит. Не забыла актриса при этом и о подходящем модном образе, хотя и последовала самому легкому решению: будучи в Париже, надевай берет.





Деми Мур





Скаут Уиллис

А вот Беллу Хадид, которая находится в городе уже пару дней, заметили на прогулках. Модель даже успевала менять наряды. Сначала на выходе из отеля ее сфотографировали в эффектном замшевом брючном костюме — образ немного напоминает культовую киногероиню Энни Холл из одноименного фильма Вуди Аллена.





Белла Хадид





Кадр из фильма "Энни Холл"

Ну а затем модель утеплилась, надев модный в этом сезоне пуховик Prada, и отправилась в центр эстетической медицины — Белла готовится к показу и, видимо, решила пройти несколько косметических процедур, которыми славится центр.













В одном отеле с Беллой остановилась и Кара Делевинь, которая также уже успела попасть в объективы парижских репортеров. На улице модель появилась в трендовом головном уборе — меховой панаме.





Кара Делевинь





Все трое приехали в Париж, чтобы принять участие в показе Fendi, который можно назвать самым ожидаемым сегодня. Это первая коллекция, которую для дома создал Ким Джонс. В тизере коллекции снялась Лила Мосс, дочь известной модели Кейт Мосс.