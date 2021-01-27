Ипотечный кредит – выбираем банк в России

Роман Иванов

Каждая молодая семья мечтает о собственном жилье. Несмотря на высокую стоимость недвижимости, существует огромное количество государственных программ, благодаря которым жилье становится намного доступнее.

Самый простой способ – это взять ипотеку на жилье. Но как выбрать подходящий банк? Информационный портал «MainFin» поможет разобраться во всех тонкостях ипотечного кредитования и предоставить наиболее выгодные варианты. Подробнее о том, как выбрать банк для ипотечного кредита вы сможете прочитать на официальном сайте проекта по адресу mainfin.ru.

Почему стоит взять ипотечный кредит?

Все прекрасно понимают, что покупка жилья (нового или на вторичном рынке) является непосильной ношей для молодой семья. И тем более особо затратной такое приобретение становится, если в семье планируются или уже есть дети.

Ипотека решает проблему значительных затрат благодаря дополнительному финансированию и различным социальным программам со стороны государства. В настоящее время огромное количество финансовых учреждений предлагает различные продукты по ипотечному кредитованию для населения, что в свою очередь позволит купить собственную квартиру прямо сейчас, а не ждать десятки лет, копя средства, которые к тому же постоянно «пожирает» инфляция.

Какие бывают программы ипотечного кредитования?

На текущий, 2021 год, разработано довольно много программ ипотечного кредитования населения, которые условно разбиты на несколько больших групп:

Ипотека на покупку квартиры на вторичном рынке или новострое.

Ипотека на приобретение загородного дома или коттеджа.

Ипотека на покупку участка земли под строительство жилого дома.

Ипотека на получение земельного участка под строительство или временное размещение гаража для индивидуального автотранспортного средства.

Также существует ещё несколько особых категорий кредитования, которые предоставляют наиболее крупные или государственные банки России – это кредит на жилье для военных и их семей, субсидии для социально незащищенных слоев населения. Материнский капитал вообще проходит отдельной статьёй, и по этому вопросу можно сделать целую статью, где будут расписаны все нюансы и особенности данного вида кредитования.

Наиболее выгодные предложения для получения ипотечного кредита вы сможете просмотреть на официальном сайте проекта «MainFin».