Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России

Лидия Мартынова

Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор Ассоциации по контролю оружия Дэрил Кимбелл.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

«Продление СНВ-3 должно быть только началом, а не концом дипломатии США и России в области ядерного разоружения. В интересах обоих стран сокращение своих раздутых, дорогостоящих и смертоносных ядерных арсеналов», — говорится в распространенном заявлении Кимбелла.

Он отметил, что ассоциация приветствует деловое и серьезное решение президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Сохранение договора, по словам Кимбелла, создаст потенциал для более амбициозных шагов по снижению ядерной опасности.

В ассоциации призвали президентов США и России в течение следующих 200 дней возобновить переговоры о стратегической стабильности и работу для достижения более обширного взаимного сокращения своих запасов; найти пути взаимодействия с другими ядерными государствами в вопросе разоружения.

Как говорится в заявлении Кимбелла, последующие переговоры Байдена и Путина могли бы касаться нестратегического ядерного оружия. Кимбелл призвал новую администрацию США в течение первых 100 дней предпринять шаги по возвращению Америки в Договор по открытому небу.