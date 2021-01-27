Эксперт: Рубль немного окреп

Алексей Вольцев

Сегодня, 27 января, курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,02%, до отметки в 75,07 рубля, курс евро — на 0,22%, до 91,18 рубля.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, к 10.15 курс доллара находился на уровне 75,01 рубля (-0,11%), евро снижался до 91,17 рубля (-0,23%).

Напомним, по итогам вчерашнего дня немного окреп рубль, в паре с долларом сумев завершить торги на отметке 75,1.

«По-прежнему непроходимая отметка 73 для пары доллар-рубль остается в силе, но сегодня о таком росте рубля даже речи не идет, — пояснил ИА Newstes главный аналитик компании „Алор Брокер“ Алексей Антонов. — С обратной стороны преградой выступает 76 рублей за доллар. Не исключено, что она будет протестирована в конце недели при ухудшении внешнего фона и на опасениях новых акций протеста в выходные».

Как отмечает аналитик, не дает определенных сигналов на отношение инвесторов к риску и золото, продолжая колебаться вокруг 1850 долларов за тройскую унцию.

«Все попытки начать новую волну роста пока захлебывались, — отмечает Антонов. — Во многом это связано с неопределенностью курса доллара: после коррекции от 1,350 пара евро-доллар нащупала комфортный диапазон в районе чуть выше 1,21 и также не может определиться с дальнейшим направлением».