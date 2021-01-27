Эксперты: Российские банки недополучат 1,4−1,6 трлн рублей дохода

Лидия Мартынова

Российские банки в 2021—2022 годах недополучат 1,4−1,6 трлн рублей чистого процентного дохода. Как указано в аналитическом отчете рейтингового агентства S&P, это произойдёт из-за низких ставок в экономике.

Как полагают аналитики, постепенное снижение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для спасения прибыли кредитных организаций, которая прогнозируется на уровне 1,2−1,3 трлн рублей в этом году.

«По нашим оценкам, в ближайшие два года чистый процентный доход российских банков будет на 1,4−1,6 трлн рублей ($ 19−21 млрд) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе оставался на уровне 4% (в соответствии с данными на 1 октября 2020 года)», — говорится в отчете.

Следует отметить, что прогнозы S&P отражают базовый сценарий, предусматривающий относительно мягкую денежно-кредитную политику в России в 2021 году и ее постепенное ужесточение в 2022 году, при котором ключевая ставка составит 4,75% в конце 2022 года.

Напомним, в октябре 2020 года средняя процентная ставка по средствам розничных клиентов достигла исторического минимума 3,29%, а реальная ставка продолжала снижаться, составив минус 0,7%.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в феврале на уровне 4,812% годовых после 4,815% в январе. Как следует из материалов регулятора, базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 4,684%.