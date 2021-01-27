Как привести кожу локтей в порядок? Народные советы

Влада Некрасова

Часто, особенно с возрастом, кожа на локтях темнеет, грубеет, покрывается наростами и трещинами. Состоянию кожи лица, шеи, рук и ног уделяется постоянное внимание, существует огромное количество косметических средств по уходу за ними. Локоточкам мало уделяют чуткости и только в запущенном состоянии принимают экстренные меры по приведению их в порядок.

При возникновении проблемы с огрубевшими локтями надо не прятать их под длинными рукавами. Важно набраться терпения и разобраться в причинах вызывающие изменения на коже, и найти методы приведения локтей в порядок.

Причины

При наличии грубых изменений, шершавости, трещин следует обратиться к врачу-дерматологу. После прохождения полного обследования можно установить в чем причина. Такой эффект с потемнением могут вызывать следующие болезни:

сахарный диабет,дерматологические заболевания типа нейродермита и дерматиты,низкий уровень гемоглобина и железодефицитная анемия

Недостаток в организме таких витаминов, как А, Е и F часто приводят к появлению проблемной кожи.

Привычка работать длительное время опираясь на локти, подвергая их сдавливанию, трению могут закончиться изменением их нормального состояния.





Как привести в порядок

Если причина в хронических заболеваниях, то врач назначит курс лечения и выпишет необходимые лекарства.

При недостатке полезных компонентов в питании нужно по совету врача принять комплексную подборку витаминов и минералов с включением А, Е и F.

Изменить привычку нагружать локти при работе за столом и использовать налокотники, или мягкие коврики.

Для обеспечения общего увлажнения дермы, выпивать в течение дня не менее 1,5 литра воды.

Для снятия покраснений и отеков на коже локтей смазывать проблемные места противовоспалительными мазями и гелями.

Какие народные советы помогут

Подборка эффективных народных советов для восстановления нормального состояния избавления от темной и шершавой кожи на локтях.

Ломтик лимона ежедневно закрепляют на локте на полчаса, а затем смазать его питательным кремом. После 10 дней повторения процедуры кожа локтя размягчится и побелеет.Очищенный сырой картофель протирают до кашицы и закрепляют в виде компресса на полчаса. 10-15 ежедневных примочек помогут увлажнить улучшить состояние кожи.Яблочный уксус, разведенный с водой в пропорции 2:1с 2 наносят на тампон и прикладывают на полчаса к темным местам на локте в виде компресса. Повторяют процедуру до полного осветления кожи.

Справиться с проблемой огрубевших локтей не просто. Главное при уходе за кожей ежедневное очищения, питание, увлажнение и отбеливание с применением народных советов.