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Каждая третья школа России имеет потенциал для улучшения образовательных результатов – Сергей Кравцов

Каждая третья школа России имеет потенциал для улучшения образовательных результатов – Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Россия демонстрирует высокие результаты по качеству образования в начальной школе и по качеству естественно-научного образования в четвертых и восьмых классах.

«При этом каждая третья школа в стране имеет потенциал для улучшения образовательных результатов, особенно в основной школе у учащихся 8–9-х классов», – отметил он в ходе выступления в Совете Федерации.

Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором настроило систему оценки качества образования, включающую в себя ЕГЭ, ОГЭ и всероссийские проверочные работы.

Методическая поддержка оказывается каждой школе – это дает возможность устранить возникшие пробелы. 

«Системная работа позволяет видеть позитивную динамику, достигать хороших результатов», – резюмировал министр.

# Общество
По материалам: edu.ru

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