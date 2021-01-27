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Лунный день сегодня 27 января 2021 года

Лунный день сегодня 27 января 2021 года

Лунная энергетика меняется день ото дня, и ее влияние может как помочь, так и навредить. Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут справиться с трудностями грядущего дня.


В среду эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять бдительности, чтобы не оказаться в плену иллюзий и заблуждений. Этот день чреват неприятностями для тех, кто будет верить слухам и не станет проверять поступающую информацию.

Фаза Луны: 15 лунный день пройдет под влиянием растущей Луны в созвездии Рака. День будет наполнен противоречиями, поэтому так важно будет сохранять душевное равновесие и не поддаваться на провокации.

Магнитные бури 27 января: магнитных бурь на среду не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


внимательность;
духовные практики;
отсутствие спешки;
забота о здоровье;
воплощение в жизнь запланированных ранее дел;
прогулки.

Что отпугнет успех в этот день


кредитование;
агрессия;
потакание разрушительным эмоциям;
доверие слухам.

Домашние дела по лунному календарю


В среду, несмотря на возрастающую активность, важно придерживаться умеренности во всем. Этот день подходит для любых домашних дел, однако выбирать лучше те, которые не вызывают раздражения. Гармония в делах, поступках и общении придаст сил и поможет справиться с трудностями, а агрессия и напор, напротив, оттолкнут удачу.

Что надеть в эту среду

Энергетика этого дня влияет на эмоциональный настрой, поэтому так важно выбрать те оттенки, которые будут олицетворять спокойную уверенность. Яркие краски могут спровоцировать агрессию, поэтому астрологи рекомендуют обратить внимание на пастельные тона: бежевый, кремовый, нежно-бирюзовый. Украшения этого дня — изделия из металла, а камни-талисманы — турмалин, чароит, изумруд.

Любовь и отношения 27 января

В среду важную роль в общении и отношениях будет играть интуиция. Благодаря внутреннему голосу будет проще выявить агрессивно настроенных людей, обидчиков и недоброжелателей. В эти сутки важным будет спокойствие и внутреннее равновесие, которые не позволят обижаться на неуместные высказывания и конфликтовать. День подходит для единения, обретения гармонии в семье и поиска второй половинки.

Финансы и работа в 15 лунный день

В рабочем процессе важно не допускать спешки и принятия опрометчивых решений. Этот день удачен для воплощения в жизнь планов, однако командная работа может принести разочарование. Астрологи рекомендуют больше времени уделять той работе, которую можно выполнить в одиночестве, не контактируя с большим количеством людей.

Финансовые операции пройдут без трудностей, если они запланированы. Бдительность и внимание к деталям не дадут обманщикам наживиться. Не стоит в 15 лунный день брать кредиты и давать в долг: есть риск столкнуться с трудностями возврата денежных средств.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В среду удастся сохранить хорошее настроение, если позаботиться о привлечении позитивных мыслей, а также научиться приводить свои чувства к гармонии. Проблем со здоровьем не возникнет, если следовать правилам безопасности, а также вовремя обращать внимание на сигналы организма. Умеренные физические нагрузки помогут поддержать тонус и бодрость духа.

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По материалам: dailyhoro.ru

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