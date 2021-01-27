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Мальдивы и Карибы: где "зимуют" яхты российских миллиардеров

Мальдивы и Карибы: где "зимуют" яхты российских миллиардеров

В конце января, когда даже самые затяжные новогодние каникулы должны подходить к концу, в издании Forbes решили подвести итоги и узнать, где же могли встречать 2021 год российские миллиардеры. Предполагаемые маршруты традиционно отслеживали по местоположению яхт предпринимателей (хотя стоит учитывать, что яхты также сдаются в аренду). В нашем материале собрали места швартовки главных суперлодок.

Так, по данным Forbes, яхта Eclipse (ее стоимость составляет 460 миллионов долларов), чьим предполагаемым владельцем считается Роман Абрамович, была замечена в районе острова Сен-Бартелеми на Карибах.


Роман Абрамович


Яхта Eclipse

На Карибах же была замечена и яхта Barbara (примерная стоимость — 125 миллионов долларов), которой, как предполагают, владеет Владимир Потанин.


Яхта Barbara


Владимир Потанин

В Средиземном море "зимовала" яхта Dilbar стоимостью 550 миллионов долларов, которой, как считается, владеет Алишер Усманов. Эту акваторию люксовая лодка покидает редко — остров Сардиния является одним из любимых мест отдыха Усманова. Еще в начале нулевых он приобрел там виллу за 35 миллионов евро.



Дубай, который и ранее был любим отечественными туристами, этой зимой и вовсе стал местом паломничества российской тусовки. Многие предпочли не идти на уловки и отправиться на отдых туда, куда был разрешен легальный въезд. У берегов Дубая, по данным Forbes, была замечена и яхта Madame Gu, чьим владельцем называют депутата Государственной думы Андрея Скоча. 99-метровую яхту оценивают в 135 миллионов долларов.


Еще одним "русским" местом на карте, безусловно, можно назвать Мальдивы. Температура в начале января достигает там отметки в 30 градусов, поэтому многие знаменитости спешат укрыться там от столичной непогоды. Этому примеру последовали и многие миллиардеры. В бирюзовых водах Индийского океана были замечены яхты Tango (стоимость — 110 миллионов долларов; предполагаемый владелец — Виктор Вексельберг), Flying Fox (стоимость — 300—400 миллионов долларов; предполагаемый владелец — председатель совета директоров группы DME Дмитрий Каменщик), Hermitage (стоимость — 75 миллионов долларов; предполагаемый владелец — председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых), La Datcha (стоимость — 100 миллионов долларов; предполагаемый владелец — Олег Тиньков).




Последняя лодка в этом ряду является, пожалуй, наиболее примечательной и вызывающей наибольшее любопытство публики. Оснащение яхты было завершено лишь прошлым летом. Кроме того, La Datcha является первой в мире яхтой-ледоколом. В плавание она отправилась в ноябре прошлого года — как видим, испытывать ее, похоже, решили в теплых водах. Впрочем, это только начало маршрута кругосветки — к апрелю судно дойдет до Камчатки и до середины лета останется в районе полуострова, Курильских островов и Чукотки.



А вот жители Черногории могли этой зимой наблюдать за одной из самых красивых яхт в мире — Sailing Yacht A, которой, предположительно, владеет Андрей Мельниченко. Приметную суперлодку оценивают в 425 миллионов долларов. В Тивате же пришвартовалась и яхта Black Pearl стоимостью 200 миллионов долларов, которая, как полагают, принадлежит частному инвестору Олегу Бурлакову (его состояние Forbes в 2020 году оценивал в 650 миллионов долларов).




А вот турецкий берег в среде миллиардеров оказался действительно никому не нужен. Ну или почти никому — в порту Стамбула была замечена 65-метровая лодка Rahil, которая, предположительно, принадлежит председателю правления Федерации хоккея России Аркадию Ротенбергу. Стоимость яхты составляет 50 миллионов долларов.



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По материалам: spletnik.ru

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