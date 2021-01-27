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Матч Всех звезд НБА может состояться в марте. Ранее лига отказывалась проводить его в 2021 году

Матч Всех звезд НБА может состояться в марте. Ранее лига отказывалась проводить его в 2021 году
НБА изучает возможность проведения Матча всех звезд в начале марта, наиболее вероятным местом проведения которого станет Атланта.
Лига ведет переговоры с профсоюзом игроков о проведении Матча всех звезд 7 марта после первоначального переноса ежегодного мероприятия в этом сезоне из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Первоначально Звездный уикенд планировалось провести в Индианаполисе в феврале, но по недавнему решению Индиана примет Матч всех звезд в 2024 году.
Интерес со стороны профоюза игроков частично вызван благотворительностью. Президент NBPA Крис Пол хочет провести игру, чтобы оказать финансовую помощь колледжам и университетам, которые исторически были местом обучения чернокожих, и помочь в усилиях по борьбе с COVID-19. Штаб-квартира Turner Sports, владеющая правами на телетрансляции, находится в Атланте.
Игра может быть проведена на арене Hawks State Farm Arena или в зале кампуса HBCU в Атланте,. НБА назначила перерыв в середине сезона на 5-10 марта. Голосование на Матч звёзд будет проводиться независимо от решения по проведению игры.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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