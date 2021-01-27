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Матвиенко оценила мужество освободителей Ленинграда

Матвиенко оценила мужество освободителей Ленинграда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко почтила память погибших в блокадные годы ленинградцев и отметила мужество жителей и освободителей города. Об этом сообщила пресс-служба спикера. 

Она возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава Совфеда отметила, что впервые за многие год находится в этот день не на Пискаревском кладбище. «Но я не смогла не прийти к одному из мемориальных мест, отсылающих к обороне Ленинграда, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда, жителям Ленинграда, которые несмотря на нечеловеческие испытания выстояли, победили, защитили город», — сказала Матвиенко.

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Парламентарий назвала 27 января ленинградским Днем Победы, особенным и важным днем, когда вспоминают тех, кто отдал жизнь за свободу страны, города, «кто не пустил врага на священную ленинградскую землю». Матвиенко напомнила, что фашисты хотели уничтожить город с лица земли, но благодаря силе жителей Ленинграда у них ничего не вышло. 

Председатель палаты отметила, что величие подвига и величайшее горе ленинградцев в блокадные дни «не умещается в сознании». «Голод, холод, ежедневные бомбежки не сломили высочайшую нравственную силу ленинградцев. Об этом подвиге мы будем помнить всегда», — подчеркнула она.

Матвиенко также напомнила, что в этом году 80 лет исполняется легендарной Дороге жизни — «той самой ниточке надежды, которая позволяла поддерживать пульс замерзающего города». По ее словам, Правительство Ленинградской области готовится отметить эту знаменательную дату и отдать дань памяти тем, кто спасал город. «Ценой величайших жертв была одержана эта Ленинградская Победа», — резюмировала она.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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