Москва обяжет Минск гарантировать транзит через Россию рублем

Анастасия Иванова

Минску придется оплачивать весь объем транзита нефтепродуктов, который будет указан в соглашении о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через порты России. Условие «бери или плати» прописали в тексте проекта документа, которое утвердило российское правительство, и согласовали с белорусской стороной. Эксперты отмечают, что такие условия необходимы, чтобы вернуть инвестиции компаниям, которые под белорусский транзит будут развивать перевалочные терминалы и доставку нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Российское правительство утвердило проект соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через порты России. Планируется, что в течение трех лет, в 2021—2023 годах, транзит составит 9,8 млн тонн.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечает, что нужно дождаться еще подписания коммерческих контрактов. «Пока мы видим предварительные договоренности. Не факт, что они будут реализованы, но движение вперед есть, раз указываются даже точные объемы транзита и перевалки», — говорит эксперт. Он считает, что объемы транзита довольно большие. «Учитывая, что в 2021 году транзит будет идти уже не весь год, а в лучшем случае со второго квартала, то, скорее всего, перевалка может составить около 1,5−2 млн тонн в 2021 году и по 3−3,5 млн тонн в 2022—2023 годах».

Ежегодно Белоруссия экспортирует около 10−11 млн тонн нефтепродуктов. И 6 млн тонн приходятся на Прибалтику — порты Литвы, Латвии и Эстонии.

«От поставок в соседние страны, Польшу и Украину, Минск отказываться не будет. Это будет существенная доля того, что сейчас идет на экспорт транзитом через Литву» — ведущий аналитик ФНЭБ полагает, что на российский порт уйдет объем, который поставляется в отдаленные страны — Нидерланды или Великобританию или обе страны.

Эксперт отмечает, что поставлять белорусские нефтепродукты в российские порты будут, скорее всего, по железной дороге. «Для того, чтобы построить отдельный нефтепродуктопровод от белорусских НПЗ до Усть-Луги, объемов и, главное, гарантированных сроков доставки недостаточно. Вполне возможно, что может быть переделана одна из ниток нефтепровода „Дружба“. Это не повлияет на транзит российской нефти на Запад. Просто можно освободить одну из ниток и переделать ее в нефтепродуктопровод, чтобы качать в реверсном режиме белорусские нефтепродукты в Россию и далее — по существующему нефтепродуктопроводу „Север“ на порт Ленинградской области».

Еще в 2018 году вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов пояснял, что потенциальный объем перевалки белорусского дизтоплива пока не позволяет экономически обосновать проект строительства отдельного нефтепродуктопровода. «Мы смотрели возможные объемы, на уровне 3,5−4 млн тонн, — это не позволяет экономически обосновать этот проект», — отметил Андронов, добавив, что эти объемы эффективнее поставлять по железной дороге.

В проекте соглашения при этом прописано введение условия «бери или плати», которое обязывает Минск оплачивать законтрактованный транзит вне зависимости от реальных объемов транспортировки. «Условие „бери или плати“ устанавливается, чтобы гарантированно вернуть инвестиции компаниям, которые будут тратить средства на расширение перевалочных терминалов и железной дороги, если нефтепродукты будут поставлять в порт этим путем», — считает Игорь Юшков.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что Белоруссия может переориентировать с прибалтийских портов 3−4 млн тонн своих нефтепродуктов на поставку через российские порты. «Прорабатываются экономические условия перенаправления поставок между транспортными компаниями, портовыми и „Белнефтехимом“», — заявлял Александр Новак.

В декабре «Белорусская нефтяная компания» (БНК) заявила о временной приостановке перевалки нефтепродуктов в литовской Клайпеде. В Klaipedos nafta (KN) тогда заявили, что вынуждены готовиться к различным сценариям в 2021 году.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии в августе в стране начались протесты и Литва, например, ввела санкции. После этого переговоры Москвы и Минска о транзите нефтепродуктов через Россию активизировались.